Rossi: “Vogliamo Geotermia ambientalmente sostenibile”

Firenze, “Vogliamo che la geotermia – ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi – sia ambientalmente sostenibile: pensiamo che si possa migliorare, da questo punto di vista- aggiungendo – Vogliamo che la geotermia, sia anche compatibile con il paesaggio che la circonda. Vogliamo soprattutto farne una leva per lo sviluppo economico e lavorativo dei territori”.

Queste dichiarazioni di Rossi arrivano dopo una “Apertura del ministero e in particolare del sottosegretario Crippa, durante l’incontro che c’è stato giovedì a Roma che – spiega l’assessora all’ambiente, Federica Fratoni – è sicuramente un passo in avanti ed è – aggiunge l’assessora – una buona notizia, dopo l’esclusione invece della geotermia dalle fonti rinnovabili finanziate che c’era stata decisa l’anno scorso”.

“Quell’esclusione ha creato uno stop purtroppo di parecchi mesi – sottolinea Rossi – ma ora si riconosce che la nostra è la legge di riferimento e che si vuole incentivare l’energia geotermica. Possiamo recuperare e da subito ci impegneremo a riaprire il confronto con Enel per Piancastagnaio 6″.

“Il Governo si è reso finalmente conto che la geotermia, con l’attenzione dovuta all’ambiente e al paesaggio circostante, è una fonte importantissima per lo sviluppo della strategia della sostenibilità e per affrancarsi dall’approvvigionamento da fonti fossili tradizionali – chiosa Fratoni – Era la nostra impostazione. Continueremo ad essere pungolo e a presidiare il fronte, affinché siano garantiti gli investimenti per il rifacimento delle centrali in un’ottica di miglioramento ambientale e la buona occupazione, diretta e indiretta”.

Per lo sviluppo di un indotto competitivo Rossi è pronto ad investire anche risorse europee. Il prossimo appuntamento al Ministero sarà a settembre.