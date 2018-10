Rossi su manovra: “Da governo patente stupidità a chi paga tasse”

Queste le parole di Enrico Rossi: “Questo governo nazionalpopulista distribuisce una patente di stupidità a tutti coloro che pagano le tasse regolarmente”

“Così questo governo nazionalpopulista distribuisce una patente di stupidità a tutti coloro, sono la maggioranza, milioni e milioni di cittadini, lavoratori, pensionati e imprenditori che pagano le tasse regolarmente e che si fanno venire i sensi di colpa se ritardano a saldare una multa”. Così scrive su Facebook il presidente della Toscana Enrico Rossi.

“Come per il ‘condono tombale’ di Berlusconi – aggiunge il governatore toscano – si potrà pure dichiarare oggi per allora, pagando con comode rate e un bello sconto. Niente sanzioni e niente interessi. Chissà cosa ne pensano i tanti elettori del M5stelle che hanno votato credendo veramente nel cambiamento. Bisogna organizzarci per cacciare i nazionalpopulisti dal governo, prima che portino l’Italia alla rovina”.