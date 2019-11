Rossi: “Stop alleanze con M5s. Il Pd ascolti le sardine”

Secondo Rossi, “in realtà il populismo con la sua carica antipolitica ed eversiva è sempre un fenomeno di destra e puntualmente si rivela come tale”. Questa sarebbe l’impronta del M5S, diventando così difficile “correggere i suoi elementi fondativi, neppure i suoi capi”. Sulla base di queste riflessioni, Rossi sostiene l’alleanza con il M5S è “un’idea sbagliata sulla quale è inutile continuare a insistere”.

Altra cosa è per il “Pd rivolgersi “a quella parte di cittadini che, orientati a sinistra, votarono Cinque Stelle per rabbia e protesta e tentare di recuperarli, soprattutto impegnandosi di più sui temi delle tutele sociali dei lavoratori e dei bisognosi, e sulla difesa e il rilancio dello Stato sociale”.

“E’ urgente per il Pd ascoltare il movimento delle ‘ sardine ‘ e fare uno sforzo per capire cosa chiedono e per rappresentare le loro idee. Non basta dire che senza di loro non si vince, se non si fanno passi concreti verso di loro, rispettando la loro autonomia”, conclude il governatore della Toscana.