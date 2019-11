Picchiato in sottopasso Firenze: indagini, non fu razzismo

Sarebbe stato colpito nel corso di una lite da un 22enne di origini rom, il 26enne nigeriano raggiunto da un pugno al volto la mattina dell’11 novembre scorso in un sottopasso a Firenze, nei pressi di piazza delle Cure. E’ quanto emerso dalle indagini eseguite dagli investigatori della Digos, in base alle quali, secondo quanto appreso, sarebbe escluso che si sia trattato di un episodio di razzismo.

Il 22enne dopo essere stato identificato grazie alle telecamere della zona è stato denunciato per il reato di percosse. In base a quanto appreso, avrebbe raccontato di essere stato colpito a sua volta dal nigeriano e non escluderebbe di querelarlo.

La lite tra i due, che si conoscerebbero da tempo, sarebbe scattata per dissapori legati probabilmente al fatto che la moglie del 22enne sarebbe solita chiedere l’elemosina nella zona nei pressi del sottopasso dove anche il nigeriano staziona guadagnandosi da vivere come venditore ambulante.