Rossi: “Salvini o è un buffone o è un fallito”

Così su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, commenta gli ultimi esiti delle politiche di accoglienza del Viminale: “Salvini si arrabbia, sgrana gli occhi e con un rivolo di bava agli angoli della bocca, urla che i porti sono chiusi e che lui non farà mai scendere nessuno. Poi puntualmente le imbarcazioni attraccano alle banchine e i rifugiati alla fine scendono. Al di là del merito inaccettabile delle sue politiche in tema di immigrazione e accoglienza – conclude il governatore sul suo post Fb – quel che è certo è che il ministro degli interni o è un buffone o è un fallito”.

Intanto oggi la Regione ha deciso di finanziare 132 borse di studio per specializzandi, e Enrico Rossi, illustrando la delibera di Giunta con cui si investono oltre 16mMln di euro, spiega la sua opinione in merito: “propongo che un giorno si discuta una volta in meno di un ‘barchino’, e si discuta di 11.000 giovani che hanno bisogno di fare la scuola di specializzazione per dare al servizio sanitario nazionale la possibilità di avere medici specializzati in corsia. Pur facendo tutto il possibile la Regione – ha proseguito Rossi – finanziando tutto il possibile, il tema non è risolvibile se non in una dimensione nazionale” e dunque “si discuta di questo una volta nel merito, con pacatezza, con serenità, si veda come rimediare a una mancanza di programmazione colpevole che mette il servizio sanitario in ginocchio”.

Per il governatore toscano in conclusione “se vogliamo che la sanità curi tutti bisogna avere medici formati per poter curare la gente, altrimenti, e non lo so se si fa intenzionalmente o inconsapevolmente, comunque è sempre un delitto, si mina la più grande infrastruttura civile a servizio dei cittadini che è il servizio sanitario pubblico universale e disponibile per tutti”.