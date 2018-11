Rossi a Renzi: “Nessuno deve chiedere scusa a Berlusconi”

“Nessuno deve chiedere scusa a Berlusconi” queste le parole di Rossi, presidente della Regione Toscana, commentando quanto affermato da Renzi ieri sulla sua pagina Facebook

“Nessuno deve chiedere scusa a Berlusconi, come ha affermato Renzi. È stato Berlusconi ad inserirsi nel vuoto della politica e a soffiare sul vento del populismo e dell’antipolitica. Da quel punto in poi è stato il degrado, con una Sinistra che si è sgretolata inseguendo il berlusconismo e perdendo se stessa, l’antipolitica che si è fatta partito con il M5S e i razzisti che ora sono al governo di questo paese”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “Non bisogna chiedere scusa a Berlusconi – aggiunge Rossi -, ma agli italiani. E mettersi a rifondare una nuova Sinistra che lotti a testa alta per costruire un paese con più diritti civili e sociali. Punto”.