Rossi a ex lavoratori Pignone: faremo verifiche su amianto

Ci sarà una verifica sul registro tumori per vedere se e quanto si è sopra le medie locali, regionali, con uno studio epidemiologico ed una sorveglianza attiva richiamando più volte nel tempo tutti gli esposti, grazie all’Agenzia di sanità dell’Ispro e coinvolgendo anche le Regioni Liguria e Umbria.

Sono gli impegni che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha preso con i rappresentanti degli ex lavoratori del Nuovo Pignone una cui rappresentanza ha incontrato questo pomeriggio a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati.

Il presidente, dopo aver ascoltato le ragioni degli ex lavoratori, accompagnati dai loro legali, si è anche detto disponibile ad interloquire nuovamente con la proprietà, alla quale spetta però l’ultima parola circa la possibilità di vedere applicata la sentenza della Cassazione che intima ai 21 ex dipendenti che avevano intentato causa per danni biologico e danno morale di pagare le spese legali. Al momento l’offerta dell’azienda è di corrispondere il 20% del dovuto (circa 600 euro di media a testa) in beneficenza ad alcune associazioni della zona.

Una richiesta ritenuta comunque ingiusta dagli ex lavoratori che sottolineano come molti di loro siano morti a causa dell’esposizione all’amianto usato in fabbrica come protezione dal calore e tanti si siano ammalati di mesotelioma, malattia sicuramente amianto-correlata.

Rossi ha spiegato quella che può essere la risposta “politica” della Regione Toscana: “Siamo comunque di fronte ad una sentenza che va rispettata. Vediamo in quali modi e forme anche secondo la disponibilità dell’azienda”. Per quanto riguarda la solidarietà il governatore ha annunciato una donazione anonima e un versamento personale sul fondo di solidarietà istituito dai lavoratori per far fronte alle spese legali oltre alla richiesta ai consiglieri regionali di devolvere a questo scopo un gettone di presenza. consiglieri regionali di dimostrarla, così come scriverò ai parlamentari toscani per chiedere una modifica della normativa che attualmente impedisce la compensazione delle spese legali”.