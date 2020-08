Rogo azienda Firenze:Asl, no tossicità ma lavare bene ortaggi

L’incendio aveva coinvolto il magazzino dei prodotti finiti, contenente derivati di sostanze grasse. Le caratteristiche dei materiali bruciati ha determinato la formazione di fumi densi e irritanti “ma presumibilmente senza elementi di particolare tossicità acuta”

Dopo l’incendio che la notte dell’11 agosto ha colpito la ditta Silo, azienda che produce oli e acidi grassi per il settore industriale, zootecnico e farmaceutico a San Bartolo a Cintoia (Firenze), l’Asl Toscana Centro ha attivato un programma di verifiche analitiche con l’Area Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare “volte a confermare che non ci siano state ricadute significative di sostanze pericolose per gli alimenti (ortaggi) che sono coltivati nella campagna circostante o comunque in un raggio di 350 metri dal luogo dell’incendio”. Quindi, si legge in una nota, “in considerazione delle sostanze che sono state oggetto della combustione e della situazione meteorologica del periodo in cui si è sviluppato l’incendio nonché della fase temporale successiva, al momento attuale non ci sono elementi che facciano pensare a condizioni di tossicità e quindi di pericolo per il consumo delle verdure”. Tuttavia “in attesa di conferma analitica delle valutazioni tecniche – afferma la Asl nello stesso comunicato – si ritiene opportuno richiamare l’attenzione verso l’applicazione delle corrette pratiche igieniche alimentari e in primo luogo dell’accurato lavaggio delle verdure prima del loro consumo”. L’incendio aveva coinvolto il magazzino dei prodotti finiti, contenente derivati di sostanze grasse. Le caratteristiche dei materiali bruciati ha determinato la formazione di fumi densi e irritanti “ma presumibilmente senza elementi di particolare tossicità acuta che possano destare preoccupazione, se non persistente cattivo odore”, e “non risultano interessate strutture contenenti amianto”.