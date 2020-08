Rapina in villa a Firenze, donna legata e rinchiusa

E’ stata la stessa donna ad avvisare la polizia, quando, non sentendo più rumori provenire dalle altre stanza, è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto con un telefono che era in camera da letto.

C’è già una stima per diverse centinaia di migliaia di euro, secondo quanto spiegato dalla vittima alla polizia, il valore dei gioielli portati via nella rapina in villa messa a segno ieri sera a Firenze in via dei Massoni. Secondo quanto appreso, tre rapinatori, tutti con volto coperto da passamontagna e guanti in lattice indossati, sarebbero entrati da una finestra lasciata aperta senza che la vittima si accorgesse di nulla. Quando la donna, 86 anni, vedova di un imprenditore, è uscita in terrazza per richiamare il gatto, uno dei malviventi l’ha afferrata alle spalle e trascinata all’interno, nella cucina, dopo averle tappato la bocca per assicurarsi che non gridasse. L’anziana è stata strattonata, schiaffeggiata e minacciata con un coltello affinché rivelasse la posizione della cassaforte. A seguito dell’aggressione l’86/enne ha riportato la frattura di una costola e attualmente si trova all’ospedale di Careggi per le cure. I malviventi, dopo aver svuotato la cassaforte, dove oltre ai numerosi monili erano custoditi 3.000 euro in contanti, l’hanno legata e chiusa nella stanza per poi fuggire. Circa dieci minuti dopo è riuscita a liberarsi dai lacci e a contattare il 113 per dare l’allarme