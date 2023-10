🎧👉 Arriva il Rock Contest! Presentata la XXXV edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:49 Share Share Link Embed

Arriva il Rock Contest! Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla XXXV edizione del Rock Contest organizzato da Controradio.

AUDIO il presidente della Regione Eugenio Giani

Il 17 ottobre inizia la fase live con 30 nuove proposte musicali selezionate provenienti da tutta Italia, oltre 15.000 euro di premi per la crescita professionale dei gruppi e una rete di festival, etichette, booking e osservatori professionali coinvolti. Ospiti speciali della serata finale saranno i New Candys, con la partecipazione esclusiva sul palco e in giuria di Cristian Bugatti, in arte Bugo.

La manifestazione si è affermata nel tempo come un importante spazio di incontro fra gli artisti emergenti, gli addetti ai lavori e i rappresentanti più affermati del panorama musicale, un punto di riferimento che favorisce la sperimentazione anticipando gusti e tendenze e un’importante opportunità di visibilità e crescita professionale per giovani artisti.

Sono tanti i nomi che negli anni hanno collaborato o calcato il palco del Rock Contest nelle vesti di partecipanti in gara, giurati o ospiti live: Samuel e Boosta dei Subsonica, Patti Smith, Dario Brunori, Aimone Romizi, Alberto Ferrari, Andrea Appino, Calibro 35, Colapesce, Cristina Donà, Ligabue, Dente, Diodato, Emma Nolde, I Ministri, Iosonouncane, Irene Grandi, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Motta, Offlaga Disco Pax, Piero Pelù,

Tre Allegri Ragazzi Morti, Enrico Greppi della Bandabardò, Stefano Bollani e molti altri ancora.

Per l’edizione 2023, tra circa 600 iscritti, i 30 progetti musicali selezionati sono: Duck Baleno (Verona), Matteo Michelangelo (Roma), Envoy (Roma), Andreotti (Foggia), Slebo (Terni), Lazzaro (Pistoia), Saul Project (Lucca), Cinder Swan (Matera), Brumale (Arezzo), All You Can Hate (Roma), Blue Tortugas (Trento), Sintesi Quotidiane (Firenze), Fioramonti (Lucca), The Stand (Firenze), Montecroce (Padova), Andrea Bambini (Pisa), Schiamazzi (Genova), Not my Value (Prato/Milano), The Red Stones (Torino), Humus (Trento), Fil Debet (Torino), Mecha Prjt (Roma), Alibi (Roma), Malva (Firenze), Punkcake (Arezzo), Edgar Allan Pop (Forlì/Cesena), Hyppoch (Trento), Elso (Milano), Migraine (Brindisi), Jester in Jail (Pesaro).

Tra i tanti partner istituzionali che sostengono il Rock Contest un ruolo fondamentale è quello della Regione Toscana. Così il presidente della Regione Eugenio Giani: “Con il progetto Giovanisì siamo impegnati a portare l’istituzione fuori dalle sue mura per dialogare con i più giovani e far conoscere le opportunità che la Regione offre loro per crescere in autonomia e sostenere le loro ambizioni. Il Rock Contest ci dà una grande mano su questa strada. Questo concorso è un’esperienza formidabile per valorizzare i nostri migliori talenti e i premi che mettiamo a disposizione grazie al Fondo sociale europeo sono un ulteriore contributo per tenere viva questa manifestazione e mettere in campo più efficacemente le nostre politiche”.

Al fianco della manifestazione anche il Comune di Firenze che tramite le parole della vicesindaca Alessia Bettini ha dichiarato: “Un’iniziativa nella quale crediamo molto – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -, perché riesce a valorizzare il talento dei giovani musicisti che spesso hanno difficoltà ad essere notati in una scena musicale sempre più complessa. Per questo, il palco di Rock Contest ogni anno rinnova la propria forza di promozione, dando anche risposta alla voglia di musica e cultura che c’è in città e che ha visto nell’Estate fiorentina una lunga serie di festival di grande qualità. È importante che queste realtà siano state coinvolte nella valutazione dei progetti in gara, contribuendo a innalzare ancora la qualità del concorso”.

Provenienti da tutta l’Italia, da Brindisi a Trento, le 30 proposte che si esibiranno nelle prossime serate di selezione, a cui sarà possibile assistere in presenza o in diretta sui social, daranno vita a un caleidoscopio sonoro estremamente variegato (quest’anno equamente suddiviso tra l’uso della lingua italiana e di quella inglese) in cui, oltre alle contemporanee declinazioni del rock, a un ritorno delle atmosfere trip hop, alla sperimentazione più estrema, fanno bella mostra di sé urgenti contaminazioni di una nuova forma di canzone “d’autore” con tanto di “cassa dritta” (quindi estremamente ballabili), autotune e sature trame elettroniche.

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolti musicisti affermati della scena indipendente italiana, ma anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival presenti in tutta la penisola, grazie ad una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate (Ypsigrock, Cinzella, Artico Fest, Lars Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, Ferrara Sotto Le Stelle, LET’S Festival) e le realtà discografiche Woodworm Label, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Rc Waves, Black Candy Records, oltre alle agenzie di booking Locusta e Panico Concerti.

Sarà parte della giuria anche il pubblico in sala, ma anche quello dei social, che potrà seguire le dirette su Facebook, Youtube del Rock Contest e sulle pagine web www.rockcontest.it e www.controradio,it, e che potrà votare online sulla pagina dedicata.

Nell’ultima serata ci sarà anche Cristian Bugatti, in arte Bugo, che non si limiterà a far parte della giuria ma salirà anche sul palco per esibirsi con i New Candys, band veneta ospite della finale e punta di diamante di un suono oscuro e psichedelico “da esportazione”.Con tour in tutta Europa, UK, Stati Uniti, Canada, Messico ed Australia, partecipazione ai più importanti festival internazionali (SXSW, Treefort Fest, Psycho Las Vegas, Levitation France, Desert Stars, Sydney e Melbourne Psych Fest) ospiti di una session per la prestigiosa KEXP, e più volte nella colonna sonora della serie tv “Shameless”, i New Candys hanno recentemente dato alle stampe una versione in inglese di “Io mi rompo i coglioni” che, con la partecipazione dello stesso Bugo, diventa “Everything’s Fucking Boring”.

In palio premi per oltre 15.000 euro, finalizzati alla crescita professionale ed alla valorizzazione dei progetti in gara tramite la realizzazione di progetti proposti dagli stessi artisti: registrazioni in studio e realizzazione di videoclip, promozione, shooting fotografici, organizzazione di tour e molto altro.

Al primo classificato per il Premio Rock Contest andranno 3.000 euro, al secondo 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia, e al terzo 500 euro.

Il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 7a edizione (2.000 euro), riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione della Regione Toscana sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

A questo si aggiunge il premio Enrico Greppi “Erriquez” – 3a edizione (2.000 euro), messo in palio dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò. Ad essere premiato il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Il Premio Publiacqua, indetto da Publiacqua SpA e dedicato al brano che meglio esprime i temi della sostenibilità, climate change, biodiversità, accessibilità alle risorse, inclusione e uguaglianza, che consiste nella produzione di un videoclip musicale che sarà curato da The Factory PRD, nota casa di produzione video-cinematografica con all’attivo importanti collaborazioni (Max Gazzé, Levante, Emis Killa, Cristina Donà, etc.).

Alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto de Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest, prematuramente scomparso. In palio la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Infine, con il Premio Best Live Experience, Arte Residente offre 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia, con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba, Timoria, etc.).

L’immagine ufficiale del Rock Contest 2023 porta la firma di Alessandro Baronciani, proseguendo così una collaborazione nata nel 2015. La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, SIAE– Società Italiana degli Autori ed Editori e Publiacqua, sponsor B&C Speakers.