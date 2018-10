Rock Contest prossimo appuntamento martedì 30 Ottobre al Combo

Rock Contest prossimo appuntamento martedì 30 Ottobre alle ore 21.30 per la seconda eliminatoria al Combo Social Club di Via Mannelli 2 a Firenze. A sfidarsi: Arcadia, Bonje In Yurt, Di Noi Stessi e Altri Mondi, Dudes, Giunto di Cardano, Nasby & Crosh. (The Floating Ensemble e Banana Joe sono le prime due band in semifinale)

Sono i genovesi Banana Joe e The Floating Ensemble da Imola ad aver passato il turno nella prima serata eliminatoria del Rock Contest 2018. Ma per Aida (in foto), Dark V Project, Rickson e Gli Occhi Degli Altri non è detta l’ultima parola. Alla fine delle eliminatorie i due esclusi col massimo dei voti tra i 30 selezionati saranno “ripescati”.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 30 Ottobre alle ore 21:30 al Combo Social Club di Via Mannelli 2 a Firenze. A sfidarsi: Arcadia, Bonje In Yurt, Di Noi Stessi e Altri Mondi, Dudes, Giunto di Cardano, Nasby & Crosh. Ingresso libero votazione di pubblico e giuria.

ARCADIA Un quartetto fiorentino che utilizza suoni di batteria ibridi ed elettronici, basso elettrico, syntetizzatori e chitarre al servizio di una sorta di elettro pop in italiano. Hanno realizzato il loro primo album “Chimera” .

BONJE IN YURT il mondo immaginario di Marco Bongini. Un percorso onirico tra mondi esotici su un vellutato tappeto neopsichedelico. Canta in inglese, proviene da Prato.

DI NOI STESSI E ALTRI MONDI Post-Rock/Emo/Spoken Word, atmosfere dilatate e linguaggio poetico in italiano, da Brescia “Di noi stessi e altri mondi” è nato nell’inverno del 2015. l 5 ottobre 2018 è uscito il primo lavoro, “Equorea”.

DUDES Nascono nell’estate 2015 nella provincia senese, lavorano fin da subito con materiale originale in italiano che spazia dall’alternative rock alla nuova musica psichedelica. Hanno alle spalle 2 ep, “Piccoli Infarti Giovanili” (2016) e “UoOh” (2017), entrambi disponibili sulle piattaforme digitali, e stanno auto producendo il primo album.

GIUNTO DI CARDANO Echi distorti e muri di delay segnano la fusione dei vari generi che ne contaminano la produzione: dall’alternative rock al post-punk, dalla new-wave al rock psichedelico e sperimentale. Cantano in italiano, hanno una intensa attività live, provengono da Foggia

NASBY AND CROSH Quartetto folk ma decisamente pop-oriented, hanno base a Milano e la loro proposta musicale comprende brani originali nell’inytento di riattualizzare il suono della West Coast. Testi in inglese.

