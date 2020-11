Rock Contest prima eliminatoria! Scopri le sei band in gara!

Al via la nuova edizione del Rock Contest 2020! Lunedì 9 novembre alle 21. Scopri le prime sei band in gara su tutte le piattaforme social di Controradio, su Rockit e Giovanisì Regione Toscana. Ospite della serata Emma Nolde

PRIMA SERATA (lunedì 9 novembre, ore 21.00): con Allen, Bob & The Apple, Tuesday’s Cokroaches, Filtermat, Prophectical, labissodeigiorniavenire. Ospite live: Emma Nolde

LE BAND IN GARA:

Allen Kilian & Demu Sick, due produttori originari di Vicenza. ALLEN è un progetto che intreccia digitale e analogico, un mix che si muove tra l’agio della patina lo-fi e il nervosismo dell’elettronica, giungendo ad un sound R&B/Urban. Il tema della loro musica racconta quel senso di inadeguatezza e di estraneità rispetto a ci che li circonda. L’estetica associa il sound a immagini sfocate e scintille colorate, a creare un contenitore che tiene a malapena gli sbalzi d’umore.

Bob and the Apple. Già attivi dal 2010, trentini ma divisi tra Parigi, Londra e Berlino, hanno all’attivo una intensa attività live ed alcuni ep prodotti con Ricky Damian (Grammy Award per il brano “Uptown Funk” di Mark Ronson feat. Bruno Mars) ormai parte integrante del progetto. Si muovono fra psichedelia sognante ed elettronica ambient.

Tuesday’s Cokroaches I Tuesday’s Cockroaches sono un progetto nato un martedì notte ubriaco del Novembre 2019, tra gli urli del vicinato lucchese e quattro squattrinati: Misty alla voce, una che ha condiviso il palco con chiunque non decidesse di chiamare la sicurezza, Federico Giammattei (chitarrista dei Dead Visions), suo fratello Marcello Simini al basso metallico e Lorenzo Giulio dal Poggetto alla batteria(già nei Piombo Caldo e dj specializzato in funk, disco e groove). L’EP Anthropoid Tapes racconta di un motel abitato da mutanti, ogni stanza ha la sua storia.

Prophectical Studente fiorentino, 17 anni, Elia Jason Granchi (sotto l’alias Prophectical) ha ricevuto supporto internazionale da artisti e canali quali Swarm, Zabo e Chill Nation per il suo lavoro, che prosegue ormai da quasi cinque anni. Il giovane produttore fiorentino si è specializzato nell’elettronica, in particolare nel genere Midtempo, caratterizzato da atmosfere industrial e linee di basso aggressive ed ipnotiche. Prophectical si è comunque distinto per la poliedricità nelle sue produzioni, capaci di spaziare dalla synthwave al future bass passando per lo shoegaze.

Labissodeigiorniavenire Un progetto indierock, creato da Stefano Barba, cantautore 23enne della provincia di Roma. Nasce dal desiderio di esprimersi attraverso sonorità incisive e struggenti che accompagnano testi dal forte intento autobiografico. Attualmente è al lavoro per la produzione del suo primo EP

Filtermat Nome d’arte di Filippo Matteini, musicista, producer, compositore toscano. Equilibrio, armonia e profondità sono parole chiave nel suo processo creativo e nello stile musicale. I primi quattro singoli, un mix di elettropop con atmosfere chill e sprazzi psichedelici, escono a cavallo tra il 2019 e il 2020. Nel periodo del lockdown e durante l’estate del 2020 ha messo a punto un album di 8 pezzi strumentali, dal titolo “VIAGGIO”, mixato al BlueMoon Rec Studio.

INFO ROCK CONTEST

Alle sei band in gara, ogni appuntamento online affiancherà nomi noti del rock e del pop d’autore: esclusivi “live in studio” di Erriquez e Finaz della Bandabardò, Ginevra di Marco e Francesco Magnelli, Emma Nolde (scoperta del Rock Contest 2019 con un disco appena uscito per Woodworm Label accolto come una delle più entusiasmanti e particolari nuove voci della musica italiana), Elia Rinaldi in arte Nervi (anche lui scoperto nell’’ultima edizione del Rock Contest poi ospite del concertone del Primo Maggio e Premio Buscaglione) infine Andrea Mastropietro, in arte L’Albero, con un disco di cantautorato soft rock psichedelico di matrice anni ‘70 di imminente uscita per Audioglobe/Santeria. Resta top secret l’ospite seciale della serata finale. Le puntate sono girate al GRS-General Recording Studio e realizzate da The Factory prd.

A stilare la classifica di ogni serata saranno una giuria di addetti ai lavori (gli scout di Woodworm, Picicca, Audioglobe, Black Candy, Locusta, lo staff del Sam Recording Studio, la direzione artistica del Rock Contest e i dj Controradio) e il pubblico online, che potrà votare sulla nostra pagina www.rockcontest.it fino alle ore 22 del mercoledì successivo alla pubblicazione. Accederà alla finale il primo gruppo di ogni selezione più un gruppo “ripescato” tra tutti i migliori secondi classificati, a questi sarà dedicata una puntata ad hoc.