Rsa Montedomini, trovati altri 79 anziani positivi

Firenze, terminati i tamponi su tutti gli ospiti e gli operatori della Rsa Montedomini. La buona parte dei soggetti presenta condizioni cliniche stazionarie secondo le diagnosi dei geriatri del gruppo sanitario d’emergenza Covi, Girot Ora.

Secondo quello che riporta una nota, in seguito al completamento dei tamponi la situazione aggiornata delle tre strutture della Rsa Montedomini, San Silvestro e Principe Abamelek è la seguente: sono stati rilevati nuovi 53 ospiti positivi (su un totale di 171) e 26 operatori (su 146 totali).

In totale, sommando ai nuovi positivi quelli riscontrati nella settimana, nelle strutture della Rsa di Montedomini si contano adesso 119 positivi, di cui, secondo quanto si apprende, 76 anziani ospiti e 43 operatori.

Per monitorare l’evoluzione della situazione i tamponi saranno nuovamente eseguiti sugli ospiti la prossima settimana. La task force Girot ha preso in carico tutte e tre le strutture a supporto dei tre gestori Kcs Caregiver cooperativa sociale, Elleuno cooperativa sociale e Di Vittorio società cooperativa sociale onlus. Sono state create “zone Covid”, zone filtrate ed isolate all’interno delle residenze, nelle quali gli anziani positivi sono separati dai negativi, raggruppati in camere o piani dedicati e ai quali vengono somministrate terapie mirate.

“Non ci aspettavamo un miglioramento nel trend – sostiene il presidente di ASP Firenze Montedomini Luigi Paccosi – e con tutti i tamponi effettuati era altamente improbabile non vi fossero altri positivi. Abbiamo attivato tutte le misure di isolamento nel minor tempo possibile, separando gli anziani positivi da quelli negativi Rimaniamo fiduciosi: la maggioranza degli anziani presenta condizioni cliniche stazionarie e questo ci rincuora. Stiamo facendo il massimo per tenere aggiornati i parenti degli ospiti, compatibilmente con la disponibilità degli operatori che sono impegnati senza sosta nelle strutture”.