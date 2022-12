Rock Contest 2022: vince ‘Marte’ il concorso per musicisti emergenti, dedicato alla scena indipendente. Al secondo posto Lamante

Firenze, è 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲 la vincitrice del Rock Contest 2022. L’elettro-pop ironico e postmoderno della giovane cosmopolita Martina Saladino, da Genova, conquista il Primo Premio di 3.000 euro per la crescita del proprio progetto artistico.

La seconda classificata al Rock Contest 2022 è invce 𝗟𝗮𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲, la proposta musicale in italiano di Giorgia Pietribiasi, 23enne vicentina, selvaggia, tribale, punk, ha incendiato il palco del Viper Theatre sabato sera. Avrà a disposizione 5 giornate di registrazione presso il Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia.

E poi, ancora gli altri premiel Rock Contest: ad Androgy̆nus il Premio Enrico Greppi “Erriquez” di Regione Toscana e il Premio Publiacqua, ai Blue Lotus Wine il Premio FSE/Giovanisi ed infine il Premio SIAE va ai torinesi Wicked Expectation.

A stilare la classifica una giuria di esperti composta da musicisti, discografici, addetti ai lavori, critici musicali e i direttori artistici dei tanti festival che quest’anno hanno collaborato con il Contest. Tra i giurati: Francesco Motta, Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids, Max Collini, Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale, gli scout di Audioglobe, Sam recording Studio, Woodworm Label, Black Candy Records, Locusta Booking, GRS – General Recording Studio, Dischi Sotterranei, Ferramenta Dischi, Pulp Dischi,OTR Live, RC Waves. I direttori artistici di Ypsigrock (Castelbuono – Palermo), Artico Fest (Bra – Cuneo), Pinewood Festival (L’Aquila), Lars Rock Fest (Chiusi Scalo – Siena), WØM Fest (Lucca).

Insieme a loro il pubblico in sala e online con il proprio voto sul sito ufficiale del Rock Contest.

Ospite live una intensa ed emozionante Emma Nolde, in tour dopo l’uscita del suo nuovo disco “Dormi” (Woodworm/Capitol Records Italy), scoperta e lanciata proprio dal Rock Contest nel 2019, in cui, oltre al secondo posto, si aggiudicò il Premio Ernesto De Pascale per il miglior brano in italiano.

Il Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana – Giovanisì/Fondo Sociale Europeo, Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers. Sponsor tecnici: Audioglobe e Sam Recording Studio.