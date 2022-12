Controradio News ore 7.25 del 5 dicembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Controradio News – Una estesa circolazione depressionaria continua a interessare la Toscana, per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico valido fino alle 20 di oggi. Dalla sera di oggi, e nel corso della giornata è previsto un nuovo peggioramento con precipitazioni sparse, anche temporalesche, in estensione dalle zone costiere e dall’Arcipelago alle zone interne settentrionali, e successivamente anche sul resto della regione.

Controradio News – L’ondata di maltempo che ha colpito la zona sud della provincia di Grosseto e anche la parte delle Collne del Fiora ha reso impraticabili le cascatelle del Gorello, a Saturnia, che ieri sono state invase dal fango. Non ci sono stati danni alle vasche naturali, come invece avvenne durante la disastrosa alluvione dell’ottobre 2014. Le piogge hanno ingrossato anche il torrente Stellata che viene alimentato dalle cascatelle, e che a sua volta è stato riempito dal fango proveniente dai vicini campi, dilavati dalle forti piogge.

Controradio news – A causa di un incendio scoppiato in un appartamento al primo piano di un terratetto a Empoli (Firenze), in via Senese Romana, due persone, un ragazzo e una ragazza usciti in autonomia dallo stabile, sono stati accompagnati in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, e il 118. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’edificio è stato dichiarato inagibile

Controradio news – Due giovani escursionisti che dopo aver raggiunto la vetta del Monte Giovo si trovavano in difficoltà a causa del peggioramento delle condizioni meteo sono stati soccorsi dal Sast della stazione di Lucca. L’equipaggiamento non era propriamente idoneo ad una progressione su neve in un contesto invernale.

Controradio News – Proseguono le polemiche per l’abbattimento nei giorni scorsi di un cinghiale ferito in seguito ad un incidente stradale a Massarosa (Lucca), in Versilia, in seguito al quale si erano registrate tensioni tra animalisti e veterinari della Asl. L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) annuncia la presentazione di un esposto alla procura di Lucca per chiedere che si indaghi sull’abbattimento da parte della polizia provinciale “nonostante le suppliche di alcune volontarie e la disponibilità dei gestori di un rifugio per animali della zona di prendersene in carico e curarlo”.

Controradio News – Più operatori di strada a Firenze, attivi non solo la sera ma anche la mattina, il pomeriggio e nei fine settimana, per dare un sostegno e convincere i senza dimora ad accettare l’accoglienza in struttura per l’inverno. Sarà attivo da oggi il servizio di accoglienza invernale e tre saranno le strutture predisposte per l’accoglienza. Il servizio offerto dall’amministrazione comunale è destinato a cittadini italiani e stranieri, uomini maggiorenni, donne sole, residenti o presenti sul territorio del Comune di Firenze e prevede la possibilità di un’eventuale proroga legata alle condizioni climatiche avverse che potranno presentarsi.

Controradio news – E’ di quattro autovetture coinvolte e quattro feriti, tra i quali anche un 12enne in codice rosso, il bilancio di un incidente stradale in provincia di Pisa avvenuto sabato sera a Vecchiano, sulla via Aurelia, all’altezza della rotonda del casello autostradale di Pisa nord. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello di Pisa ed uno a quello dell’ospedale Versilia. Tra i coinvolti trasportati a Pisa, il 12enne che poi è stato trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia.