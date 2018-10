Rock Contest 2018: prima eliminatoria giovedì 25 ottobre, al Combo di Firenze

Riparte il Rock Contest! Appuntamento con la prima eliminatoria giovedì 25 ottobre al Combo di Firenze (Ingresso libero con votazione di pubblico e giuria). I primi sei gruppi in gara sono Aida da Firenze, Dark V Project da Firenze, Rickson da Arezzo, The Floating Ensemble da Imola, Gli Occhi degli altri da Lecco, Banana Joe da Genova.

AIDA Gruppo nato a Firenze nel 2017 composto da quattro giovani ragazzi (17-20 anni). Propongono un Indie-Pop moderno in italiano, con testi e dinamiche che si rifanno al cantautorato nostrano degli anni ‘70-‘80. Collaborano con il collettivo di artisti fiorentini Fiore sul Vulcano.

BANANA JOE Un Power trio genovese dedito a sonorità che oscillano tra il post grunge, psichedelia e shoegaze. Capaci di melodie efficaci ed immediate, cantano in italiano.

DARK (V) PROJECT Dark (V) Project nasce nel gennaio del 2016 proprio a Firenze, la patria della new wave italiana, e dalla new wave il progetto prende le mosse per definire quella che loro definiscono “New-New-Wave”, un ibrido di scuro indie rock e fredde sequenze sintetiche, in inglese.

GLI OCCHI DEGLI ALTRI Sono punti di vista diversi, sono quello che accade quando questi si scontrano e il risultato non è mai come lo avevi previsto. Un racconto che inizia dalle delusioni della vita di provincia, passa per l’esperienza in una metropoli inglese, affronta le difficoltà e ripartire seguendo l’istinto, con una visione trasformata della realtà. Provengono da Lecco, si muovono sui territori dell’indie-pop e alternative-rock con un occhio attento alla melodia, in italiano.

RICKSON Atmosfere dilatate e psichedeliche, echi elettrici di synt pop, un flusso di emozioni intime in italiano proposte dal quartetto aretino.

THE FLOATING ENSEMBLE Nati come prosecuzione del progetto “Tequila Funk Experience”, ispirati da atmosfere bucoliche ed intime, i The Floating Ensemble propongono un saturo rock neopsichedelico e corale, con matrici folk e blues. Cantano in inglese, vengono da Imola.