“COOP’S 4.0”: gli eventi di lancio del progetto che proietta le cooperative verso il futuro digitale

Il 25 ottobre a Firenze e il 26 ottobre a Siena i primi due appuntamenti dedicati alle imprese cooperative organizzati per immaginare il futuro digitale grazie al progetto Coop’s 4.0

Coop’s 4.0 è un progetto finanziato dalla Regione Toscana a valere sulle risorse F.S.E. 2016-2020 attraverso il “bando per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a e comma 3 legge regionale n. 32/2002 per progetti formativi rivolti ad imprenditori su Industria 4.0, al fine di sostenere i percorsi di digitalizzazione delle imprese toscane, attraverso un intervento di formazione degli imprenditori gestito da Irecoop Toscana e promosso da Confcooperative Toscana.

L’appuntamento con il primo “gioco di simulazione” è in programma giovedì 25 ottobre presso la cooperativa di Legnaia-centro agroalimentare di Firenze, il secondo evento pubblico di lancio del progetto sarà invece a Siena venerdì 26 ottobre.

I partecipanti, consiglieri di amministrazione di imprese cooperative o imprenditori, saranno invitati ai tavoli di lavoro dove un moderatore (un esperto di Klink S.R.L), grazie ad una metodologia di simulazione brevettata a livello mondiale guiderà nell’elaborazione di un’analisi di scenario planning proiettata nel 2030, partendo dai maggiori elementi di cambiamento demografici, ambientali e d’innovazione tecnologica già in atto.

Un modo questo per ragionare su scenari competitivi e su sistemi gestionali innovativi ispirati ai modelli dell’industria 4.0, il primo passo del percorso di crescita culturale d’impresa che si inserisce nel disegno più ampio del progetto Coop’s 4.0 che punta a trasferire alle imprese competenze sui processi innovativi e sulle nuove tecnologie in ambito Industria 4.0.

Nel corso degli eventi è previsto l’intervento di Gianluca Cristoforetti, co-autore insieme a Gianni Lodi, che presenterà il suo libro “H2H Human Revolution” che contiene una riflessione sull’innovazione sociale resa possibile dalle nuove tecnologie attraverso la creazione delle “smart communities”.

“E’ il momento di garantire alle cooperative un aiuto concreto per affrontare i cambiamenti che incidono oggi non solo sull’economia, ma sulla società – dice Mauro Grandotto, direttore Confcooperative Toscana- Le imprese devono poter cogliere la sfida dell’innovazione, questo significa acquisire competenze nuove che consentano di essere più competitivi in un mercato in continua evoluzione”.

“I due appuntamenti pubblici di Firenze e di Siena sono i due eventi di lancio del percorso di Coop’s 4.0 che è un progetto articolato che integra attività formative tradizionali con focus partecipati, insieme a simulazioni e consulenza – spiega Marco Pippolini, direttore Irecoop Toscana – L’analisi di scenario è la prima parte del progetto che, dopo una serie di attività formative e seminariali, permetterà la definizione di una road-map personalizzata che tenga conto delle caratteristiche del settore e delle peculiarità della singola impresa cooperativa. I corsi di formazione previsti sono 15 suddivisi secondo le tematiche di innovazione maggiormente importanti, seguirà poi la parte della consulenza personalizzata per ogni realtà.”