Rissa in un locale di Firenze, 3 denunciati

Firenze, un 26enne, un 21enne e un 40enne sono stati denunciati dai carabinieri per l’ipotesi di rissa a seguito di una lite avvenuta, intorno alle 4:30, all’interno di un pub in piazza del Mercato centrale.

Secondo quanto spiegato dai militari in una nota, il personale addetto al controllo sarebbe intervenuto per sedare una lite scoppiata tra alcuni clienti, da ciò avrebbe avuto origine una rissa con una colluttazione, e veniva quindi richiesto l’intervento dei carabinieri: sul posto sono intervenute tre pattuglie del nucleo radiomobile.

Dai primi accertamenti, ancora da definire meglio grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti nel locale, fanno sapere gli investigatori, è merso che la lite sarebbe scaturita da un presunto furto di portafoglio ai danni di una persona.

Alcuni partecipanti si sarebbero allontanati altri sono invece stati identificati e denunciati in stato di libertà. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che ha trasportato i tre denunciati all’ospedale di Careggi per le lievi lesioni riportate. Indagini in corso da parte dei carabinieri.