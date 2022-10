Rissa con coltelli a Firenze, un morto e un ferito grave

Entrambi maghrebini, erano senza documenti. Sul posto è intervenuta la polizia, che svolge le indagini, dopo la segnalazione di una rissa. Il ferito è ricoverato in terapia intesiva a Careggi.

La segnalazione di una rissa, l’arrivo della polizia e la macabra scoperta: un uomo, di origini magrebine, è stato trovato agonizzante questa notte a Firenze, in via delle Gore, colpito da una coltellata alla gola e un’altra alla schiena, ed è deceduto poco dopo in ospedale. A terra anche un altro uomo, anch’egli magrebino, ferito in modo grave con delle coltellate alla schiena, che è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale fiorentino di Careggi.

Entrambi erano senza documenti. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha trovato i due feriti a terra e altre cinque persone, sempre magrebine, intente a prestare i primi soccorsi.

Secondo quanto appreso la vittima è un 24enne mentre l’altro ferito, in modo grave e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Careggi, è un 27enne.

La polizia è intervenuta per una lite nella notte segnalata da un passante in via delle Gore, non distante dall’ospedale di Careggi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile che sta cercando di ricostruire quanto avvenuto, probabilmente una lite degenerata tra i due e altre persone che si stanno cercando di individuare