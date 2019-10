Rise Up For Rojava in piazza del Carmine a Firenze

Cresce la mobilitazione anche in Toscana a sostegno del popolo curdo e contro l’offensiva portata avanti dalla Turchia in Siria. Oltre cento amministratori hanno sottoscritto l’appello della rete delle città in comune, primo firmatario il consigliere comunale pisano Auletta e fra i sottoscrittori il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Nell’appello si parla di palese violazione del diritto internazionale chiedendo alle istituzioni italiane, Onu e Ue di prendere una posizione chiara contro l’invasione turca nel nord est della Siria, invitano la società civile a mobilitarsi.

E dopo le mille persone in corteo con l’Assemblea fiorentina per il Kurdistan di giovedì scorso fino al consolato americano a Firenze, oggi pomeriggio è indetto da LaPolveriera, Mondeggii Bene Comune ed altre realtà cittadine “Rise Up For Rojava”, dalle 17 in piazza del Carmine in adesione alla “giornata mondiale di mobilitazione”. “Non staremo a guardare. Non certo a Firenze, non certo noi, che abbiamo dovuto piangere il ritorno di Orso, Lorenzo Orsetti caduto nell’ultima battaglia contro Isis il 18 marzo di quest’anno”, si legge nel testo di invito alla partecipazione.

Prossime iniziative di solidarietà e mobilitazione saranno: lunedì presidio della Comunità Curda sotto il Consiglio Comunale e mercoledì alle 18.30 riunione regionale “verso un grande corteo di tutta la Toscana solidale, internazionalista e contro la guerra!”.