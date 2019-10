Regionali: Potere al popolo in Assemblea a Livorno per decidere cosa fare

Domenica dalle 10 di mattina al Décircus Livorno Cinecaffèteatro assemblea Regionale di PAP. Obbiettivo: avviare il processo decisionale che porterà la comunità toscana di Pap a decidere se e come partecipare alle elezioni regionali 2020″.

Questo il comunicato di Potere al Popolo

Nel 2020 ci aspetta la sfida delle regionali.Anche in toscana c’è tanto bisogno di Potere al popolo! Siamo stanchi di un sistema sanitario che scivola lentamente verso il collasso, con carichi di lavoro eccessivi per il personale, costi individuali e liste d’attesa esorbitanti e ospedali e presidi sanitari in chiusura.

Siamo stanchi di vedere enormi risorse stornate verso progetti faraonici, come il mega aeroporto della Piana tra Firenze e Prato, la raffineria ENI a Liv orno o l’asse di

penetrazione di Viareggio: vorremmo che le stesse risorse fossero stanziate per

implementare una vera strategia rifiuti zero, per rendere efficiente e soprattutto accessibile il trasporto pubblico, per aprire decine di migliaia di nuovi alloggi popolari che consentano di ridurre il pendolarismo e garantire il diritto alla casa.

Siamo stanchi di essere legati ai cambi d’appalto, di dover tremare ogni tre anni, vorremmo che la Regione reinternalizzasse tutti i servizi connessi con la sanità invece di

darli in appalto ad aziende e cooperative.

E’ il momento di mettere in rete le competenze di chi ogni giorno lotta per rendere i nostri

territori dei posti migliori, di incontrarsi, conoscersi, da Grosseto a Viareggio, da Firenze a Pisa, da Siena a Livorno, di affinare un programma di battaglie per i diritti, per il lavoro, per l’ambiente, per lo stato sociale, per i beni comuni, per i servizi, nella nostra regione, e di avviare il processo decisionale che porterà la comunità toscana di Pap a decidere se e come partecipare alle elezioni regionali 2020.

Ci vediamo il 13

ottobre a Livorno, tutti benvenuti e invitati a partecipare!

Potere al Popolo