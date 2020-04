Riprendono gli appuntamenti de Il Libro della Vita.

Torna l’appuntamento con Il Libro della vita. Stesso giorno, stessa ora ma sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci e de Il libro della vita. Si riparte domenica 26 aprile con Pietro Bartolo, “Lampedusa, Italia, Europa”, presenta Raffaele Palumbo

“Crediamo sia di vitale importanza continuare a sostenere come possibile il comparto culturale, fatto di lavoratori che come tutti gli altri soffrono la difficile crisi economica che ci sta colpendo. Piccole, piccolissime cose che vogliono essere un gesto di sostegno e di gratitudine nei confronti di un settore che più di altri sarà danneggiato da questi eventi. E’ per questo bisogno di condivisione, di incontro e di “cultura di sostegno” che il comune di Scandicci ha deciso di riprendere, seppure in forma diversa, gli appuntamenti mancanti de Il Libro della Vita.”

Domenica 26 aprile alle ore 11.00, Pietro Bartolo, medico ed eurodeputato che per quasi vent’anni è stato responsabile delle prime visite ai migranti in arrivo a Lampedusa parlerà sul tema Lampedusa, Italia, Europa.

Domenica 3 maggio, Anna Steiner, architetto e docente alla Facoltà di Design del Politecnico di Milano parlerà del suo rapporto con il libro Il diario di Anna Frank.

Sabato 9 maggio ore 21.00, David Riondino, attore, poeta e musicista, parlerà di una città per lui fondamentale e ne racconterà il perchè: La Havana

Domenica 17 maggio ore 11.00, Neri Binazzi, docente di linguistica all’Università di Firenze, parlerà del suo libro della vita, Il coraggio del pettirosso di Maurizio Maggiani.

Gli incontri non saranno in diretta ma registrati e saranno visibili sulle pagine facebook del Comune di Scandicci e de Il libro della Vita e saranno presentati da Raffaele Palumbo. QUI