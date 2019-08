Riotorto (LI): ritrovato cadavere di donna in sacco a pelo

E’ di una donna il cadavere ritrovato dentro a un sacco a pelo in un fosso lungo la vecchia Aurelia vicino a Riotorto (Livorno). Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, da una prima analisi del medico legale non presenterebbe evidenti segni di violenza.

Per chiarire le cause del decesso della donna trovata morta in un fosso, avvolta in un sacco a pelo, nel Livornese, sarà indispensabile l’autopsia: la procura disporrà l’esame. E’ quanto l’ANSA ha appreso dagli inquirenti che si stanno occupando del caso.

La donna è stata ritrovata in un fosso lungo la vecchia Aurelia a Riotorto, nel comune di Piombino, in una zona isolata.

Il rinvenimento è avvenuto in seguito a un incidente stradale avvenuto la notte scorsa: mentre veniva ripulita la strada dai detriti è stato notato, nascosto tra la vegetazione, il sacco a pelo con il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un sopralluogo è stato svolto anche dal pm incaricato. Dai primi accertamenti la morte risalirebbe a una settimana fa. Il medico legale intervenuto sul posto non avrebbe rilevato, da un primo

esame, segni evidenti di violenza sul cadavere, che era in avanzato stato di decomposizione.

Secondo quanto accertato la morte inoltre dovrebbe risalire a

circa una settimana fa.

Dopo il sopralluogo in corso gli approfondimenti dei carabinieri per cercare di

identificare la donna: all’apparenza non si tratterebbe di una

persona giovane.

La scoperta del corpo, secondo quanto appreso, è avvenuta in modo casuale, in seguito a un incidente avvenuto la notte scorsa nel tratto dell’Aurelia che costeggia il fosso dove è stato trovato il cadavere, una zona isolata. Proprio ripulendo la strada dai detriti dell’incidente è stato notato, nascosto tra la vegetazione, il sacco a pelo.