🔊 Rincari bus: Giorgetti, “Non si aumenta il biglietto se non si garantiscono i livelli base del servizio”

Rincari bus e tram in Toscana, dopo le dichiarazioni dell’assessore all’ambiente di Palazzo Vecchio Giorgio che parla di aumenti inaccettabili e di un confronto urgente con Regione e At, anche l’assessore alla mobilità di Firenze ai microfoni di Controradio interviene sugli aumenti del biglietto a partire dal 1 agosto.

“A prescindere dagli aspetti economici contenuti nel contratto di gestione, se il servizio non raggiunge nemmeno il livello base non si dovrebbero apportare aumenti”, l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti interviene sulle critiche che non solo da parte dell’utenza ma anche del mondo politico (leggi opposizioni) ed istituzionale (leggi assessore dem Giorgio) arrivano per l’annuncio dell’aumento del biglietto a partire da agosto.

Un aumento , che se pur legato agli adeguamenti Istat previsti nel contratto, non viene sicuramente giudicato legittimo dal punto di vista della qualità del servizio messo in atto da Autolinee Toscane, il nuovo gestore del trasporto pubblico a livello regionale. C’è poi anche un ragionamento legato all’opportunità delle tempistiche, ovvero di annunciare ed applicare un aumento ora a fronte delle gravi carenze di questi mesi fra corse saltate, ritardi, carenze di autisti. Tutti fattori dipendenti o meno dall’azienda che però sicuramente si sono ripercossi sui cittadini creando disagi e malcontento.

“A suo tempo avevo già scritto anche all’assessore regionale ai Trasporti Baccelli non ritenendo questo aumento opportuno, a fronte di un servizio che non era adeguato e non rispettava gli standard. Non sarebbe stato il caso a mio avviso, di intraprendere la decisione di andare verso l’applicazione di questa previsione contrattuale ma mi fu risposto che aspetti contrattuali vanno rispettati e sarebbero andati avanti con la procedura”, sottolinea Giorgetti nel consueto collegamento del lunedì a Controradio.

“Capiamo le esigenze legate al post-Covid che hanno alterato i piani finanziari ma siamo da mesi in attesa che AT garantisca un servizio più efficiente con gli autobus e i miglioramenti sono troppo lenti mentre invece aumentano i biglietti e gli abbonamenti”. Questo quanto affermato nei giorni scorso dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio.

“Chiediamo all’assessore regionale Stefano Baccelli e ad AT un confronto urgente sulla qualità del servizio” conclude l’assessore.

Baccelli sarà ai microfoni di Controradio domattina, 25 luglio 2023 alle 8.10 sulle nostra frequenze 93.6-98.9 mhz e sui nostri canali crossmediali.