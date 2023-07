Giornata della Cultura Ebraica: Firenze Capofila in Italia

Il prossimo 10 settembre torna l’appuntamento con la Giornata europea della Cultura Ebraica. Firenze ospiterà anche l’evento inaugurale: a partire dalle ore 10.30, nel giardino della Sinagoga di Firenze, in via Farini 6, alla presenza di Autorità nazionali e locali.

Domenica 10 settembre 2023 torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, iniziativa alla quale partecipano trenta Paesi europei, e coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

La manifestazione, che apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, invitando ad approfondire la conoscenza di ebrei ed ebraismo, si svolgerà quest’anno in Italia in ben 101 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

Quest’anno è stato scelto un tema inedito: la bellezza.

Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari espressioni del bello da un punto di vista ebraico: le antiche e storiche sinagoghe e i tanti siti ebraici italiani, il pensiero, la filosofia e la tradizione ebraica. Ma anche la musica, l’arte, la letteratura, le specialità culinarie, al fine di presentare sotto molteplici declinazioni l’anima dello Stato d’Israele.

Firenze, patria del Rinascimento e da secoli simbolo di bellezza, farà da Capofila all’esperienza italiana: il capoluogo toscano, infatti, offrirà ai visitatori un programma fitto di eventi, che animeranno l’incantevole Sinagoga in stile moresco e altri luoghi della città. Il prossimo 10 settembre, a partire dalle ore 10.30, nel giardino della Sinagoga di Firenze, in via Farini 6, si terrà l’inaugurazione ufficiale e nazionale della manifestazione alla presenza di Autorità nazionali e locali.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, e, nel nostro Paese, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa secondo l’Aapj, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico .

“Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori”.