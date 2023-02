Riccardo Nencini nuovo presidente del ‘Gabinetto Viesseux’

Firenze, Riccardo Nencini sarà il nuovo presidente del Gabinetto Viesseux, la prestigiosa istituzione cultuale italiana che ha sede a Palazzo Strozzi a Firenze, fondato nel 1820 per volere di Giovan Pietro Vieusseux.

Riccardo Nencini sostituisce Alba Donati, dimissionaria. Ad annunciarlo il sindaco Dario Nardella che ha spiegato che Donati ha lasciato il suo incarico “per motivi legati ai suoi impegni di lavoro e al suo progetto della libreria in Garfagnana” e che dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni “mi sono adoprato per individuare un nuovo presidente e ho chiesto di assumere la presidenza” all’ex senatore ed ex segretario del Psi Riccardo Nencini, “una figura di alto profilo istituzionale”, ha concluso il sindaco.

“Nencini – ha ricordato Nardella – è già stato sottosegretario di Stato e ha appena concluso la sua esperienza di presidente della Commissione Cultura al Senato, ha accumulato un’esperienza istituzionale di indubbio rilievo. È un uomo di cultura, sono sicuro che potrà far bene questo lavoro che è stato ricoperto con grande intelligenza e impegno da Alba Donati. Voglio ringraziare Alba perché oltre a essere una cara amica, è una grande intellettuale che ha diretto con passione la carica di presidente. Colgo l’occasione per dire che non c’è stato alcun taglio al bilancio del Gabinetto, il budget 2022 è lo stesso del 2021”.