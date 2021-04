Riapre portale Toscana per 70-79enni ma niente Johnson&Johnson

Firenze, riapre mercoledì 14 aprile, il portale regionale per le prenotazioni dei vaccini anti Covid: circa 15mila dosi di Astrazeneca saranno a disposizione della fascia di età 70-79 anni.

È quanto fa sapere Andrea Belardinelli responsabile Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana. Nella giornata di martedì, infatti, sono arrivate in Toscana quasi 11mila dosi di Astrazeneca. Nella giornata di mecoledì saranno anche inviati circa 11mila sms agli estremamente vulnerabili già iscritti sul portale regionale, che potranno così prenotare la somministrazione del vaccino in un giorno disponibile tra il 23 aprile e il 7 maggio.

La sospensione del vaccino Johnson&Johnson per la Toscana significherà avere a disposizione 11mila dosi in meno, che erano destinate alla fascia di età 70-79 anni. La Regione avrebbe dovuto ricevere la partita del vaccino americano monodose il 16 aprile. A disposizione della Toscana, da quanto appreso, rimangono al momento 9900 dosi di Astrazeneca e una quota rimanente di Pfizer destinata alla categoria dei superfragili.

“In questa settimana arriveranno in Toscana 136mila vaccini”, aveva detto il presidente Eugenio Giani, specificando che i 𝗣𝗳𝗶𝘇𝗲𝗿 𝗽𝗲𝗿 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝟴𝟬 𝗲𝗱 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝟳𝟬 𝗲 𝗶 𝟳𝟵 𝗮𝗻𝗻𝗶.

“Lunedì mattina sono state consegnate 21mila dosi Pfizer che si aggiungono alle 94mila attese per mercoledì. Saranno destinate agli over 80 e anche agli estremamente vulnerabili della fascia 70-79”.

Mentre gli 𝗔𝘀𝘁𝗿𝗮𝗭𝗲𝗻𝗲𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝟳𝟬-𝟳𝟵 𝗮𝗻𝗻𝗶. La nuova fornitura di 9.900 dosi è attesa per mercoledì 14 per proseguire i vaccini 70-79 anni.

Giani aveva anche annunciato che i vaccini 𝗝𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 & 𝗝𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝟳𝟬-𝟳𝟵 𝗮𝗻𝗻𝗶, con le prime 11mila dosi del nuovo vaccino previste per giovedì da destinare alle persone tra i 70 e 79 anni, ma sappiamo che per il momento queste dosi non saranno usate.