Dopo due anni di chiusura forzata riapre il Glue Alternative Concept Space. Da Paolo Benvegnù alle serate del Rock Contest torna la musica dal vivo in uno dei locali più amati di Firenze.

“A mano a mano” sono le parole scelte dai gestori del locale e che che accompagneranno la nuova stagione del Glue, “per ricordarci che in un settore come il nostro è importante avere pazienza e perseveranza”.

“Ci siamo dati del tempo per tornare con una struttura capace di sostenere una riapertura degna delle vostre aspettative e per studiare una formula adatta a sostenere un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. Per questo abbiamo scelto di aprire il nostro palcoscenico dando un’attenzione particolare a band e realtà del territorio; quelle che più di tutti hanno sofferto l’effetto “collo di bottiglia” che la pandemia ha avuto nel settore culturale”, aggiungono nel comunicato di presentazione della nuova stagione.



Non mancheranno appuntamenti dal respiro nazionale (per esempio il concerto dei Diaframma il 15 ottobre) e la consueta programmazione del cineforum, ma si tratta di una stagione è tutta da costruire e a mano a mano, che non farà mancare tante sorprese.

“A mano a mano” è una canzone di Rino Gaetano a cui era particolarmente legato uno storico collaboratore del Glue, Vincent Silicato, venuto a mancare pochi giorni fa. “Amico e ‘collega’ Vincent era riuscito alla perfezione ad incollarsi a noi senza alcun tipo di sforzo, con i suoi abbracci travolgenti e un atteggiamento sempre positivo e disponibile; il suo era il primo sorriso ad accogliervi all’ingresso e l’ultimo a salutarvi a fine serata”.

La riapertura, sabato 8 ottobre, è affidata ad uno dei più bravi cantautori nostrani, Paolo Benvegnù, per proseguire poi il 15 con i Diaframma di Federico Fiumani, e le serate del Rock Contest (eliminatorie e semifinali).

Di seguito il calendario dei prossimi eventi nel dettaglio:

SABATO 8 OTTOBRE Paolo Benvegnù – Woodworm label DELLE INUTILI PREMONIZIONI vol.2

SABATO 15 OTTOBRE Diaframma

MERCOLEDÌ 26 Rock Contest Controradio

SABATO 29 Easy Cure

VENERDÌ 4 NOVEMBRE Rock Contest Controradio

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE Rock Contest Controradio

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE Rock Contest Controradio

Il Glue si trova in viale Manfredo fanti 20, a Firenze, info@gluefirenze.com