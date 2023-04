Renzi su stadio: "Buttare giù le curve, si faccia il progetto Casamonti pagato dalla Fiorentina" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:44 Share Share Link Embed

Renzi, lo stadio “di questa città non può essere di proprietà delle soprintendenze. L’abbattimento delle curve si può superare. Svelo al soprintendente Ranaldi che in questo Paese vige una Costituzione per cui la norma dello stato è più importante del decreto ministeriale che mette il vincolo. Noi chiediamo un incontro a Giorgia Meloni. Eliminino il vincolo sulle curve. Si faccia il progetto dell’architetto Casamonti”.

Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi , in una conferenza stampa in piazza della Signoria a Firenze dedicata al rifacimento dello stadio dopo la bocciatura di 55 milioni di euro di fondi Pnrr da parte della Ue. “L’importante è che” dal centrodestra si firmi “l’emendamento, io firmo l’emendamento Marcheschi-Donzelli se pensano che l’emendamento Renzi suoni male”.

“Nel nuovo decreto legge del Governo proporremo un emendamento, a firma di Paita non di Renzi, senno’ chi lo vota, in cui proporremo l’abolizione dei vincoli della sovrintendenza sulle curve dello stadio Franchi”. L’ha preannunciato il senatore e leader di Italia Viva. “Questo non e’ un tema da campagna elettorale, si buttino giu’ le curve, si faccia il progetto di Casamonti e si risolva questo scontro ideologico. E’ l’uovo di colombo, si risolve in 15 minuti, se c’e’ la volonta’ politica. Il nostro e’ un appello, ora o mai piu’; perche’ perdere tempo significa distruggere ogni possibilita’ di avere un nuovo stadio a Firenze”.

“E’ un anno che glielo dico: Dario c’e’ un muro, Dario c’e’ un muro, Dario c’e’ un muro Siccome c’e’ un muro” davanti “almeno che Dario, ora, cambi marcia”. Cosi’ Renzi, durante il punto stampa dedicato alla proposta di Italia Viva alla premier Giorgia Meloni Meloni e al sindaco di Firenze, Dario Nardella, per rifare lo stadio e salvare i soldi europei. “Lo stadio con i soldi dell’Europa e’ una vergogna – ha aggiunto Renzi – e lo stadio con i soldi del governo e’ una vergogna. Togliere i vincoli alle curve, e mettere i soldi dall’altra parte, e’ l’unica soluzione”.

“Il Comune di Firenze deve indicare la destinazione dei 55 milioni che sembravano persi. Noi siamo per l’ex caserma Lupi di Toscana, ma ci va bene una qualsiasi soluzione”. Ha aggiunto il leader di Iv alludendo all’ex area militare al confine con Scandicci.