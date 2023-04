25 aprile, cerimonie a Firenze e in Toscana per Festa della Liberazione

Firenze, “Tenere viva la memoria della Resistenza e della lotta di liberazione dal nazifascismo per ricordare che libertà e democrazia non sono date una volta per tutte, ma devono essere difese e coltivate ogni giorno”. Muove da queste considerazioni la partecipazione della Regione Toscana in occasione del 25 aprile 2023, Festa nazionale della liberazione.

Ecco gli appuntamenti istituzionali del presidente e degli assessori per il 25 aprile. Eugenio Giani sarà a Firenze in piazza dell’Unità Italiana, alle 10, dove parteciperà con il Gonfalone della Regione alla cerimonia della deposizione di una Corona di alloro in onore ai caduti, insieme al sindaco, al prefetto di Firenze, ai rappresentanti di Anpi e delle Forze armate. Il presidente seguirà poi il corteo fino a piazza della Signoria dove, alle 11, si terrà cerimonia sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Alle 15 il presidente sarà a Sant’Anna di Stazzema, al Parco della pace, dove assisterà all’inaugurazione del trittico in ceramica di Carlo Carli da Sant’Anna a Bucha, presente anche Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo.

Stefano Baccelli sarà a Lucca alle 10 presso il Palazzo Ducale e nel pomeriggio alle 15 a Sant’Anna di Stazzema al Parco Nazionale della Pace. Simone Bezzini al mattino sarà alle celebrazioni presso il comune di Castelnuovo Berardenga. Il pomeriggio, invece, sarà presente a Siena alle ore 15.45 ai giardini della Lizza per la deposizione della corona ai caduti, a cui seguirà il corteo nel centro storico della città.

Leonardo Marras parteciperà alle manifestazioni organizzate nella mattinata da Anpi e Comune di Grosseto. Nel pomeriggio, alle 15, sarà a Castiglione della Pescaia per assistere alla simbolica liberazione di una tartaruga marina salvata e curata dal centro di recupero TartAmare.

Monia Monni, anche l’assessora all’ambiente, celebrerà la festa partecipando, a Castiglion della Pescaia, alla liberazione di Rocco, la Tartaruga marina recuperata dal centro di recupero TartAmare. Alessandra Nardini parteciperà alla manifestazione del Comune di Carrara e della Provincia di Massa Carrara. Alle ore 10.15 appuntamento al Parco del Partigiano ad Avenza e alle 11 terrà l’orazione ufficiale presso il Parco Sparapani di Carrara.

Serena Spinelli parteciperà il 24 aprile alla deposizione dei fiori al Tabernacolo di Gello, nel Comune di Fiesole, in ricordo dei civili fucilati dai tedeschi. La mattina del 25 aprile parteciperà alle celebrazioni organizzate dal Comune di Firenze in Piazza della Signoria.

Le celebrazioni a Firenze del settantottesimo Anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo inizieranno alle 8 del 25 aprile al cimitero di Trespiano con l’iniziativa ‘Diamo un futuro alla memoria’, organizzata dalla Rete democratica fiorentina.

Per la città di Firenze, che è medaglia d’oro alla Resistenza, sarà presente l’assessore alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani. Alle 10, in piazza dell’Unità d’Italia, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera solenne e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre alla presenza del sindaco Dario Nardella, del prefetto Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di un rappresentante dell’Anpi e di una delegazione delle forze armate.

A seguire, alle 10.45, il corteo lascerà piazza dell’Unità italiana per raggiungere Palazzo Vecchio dove alle 11, sull’Arengario, si terrà la cerimonia ufficiale nella quale interverranno il sindaco Dario Nardella, i giornalisti Aldo Cazzullo e Sandra Bonsanti e la presidente Anpi provinciale di Firenze e membro della segreteria nazionale Vania Bagni.

Alle 17.30 in piazza della Signoria è in programma il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri.

La vicepresidente italiana del Parlamento europeo, Pina Picierno, il 25 aprile parteciperà alle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione che verranno celebrate a Sant’Anna di Stazzema (Lucca), nel Parco Nazionale della pace. I valori affermati nell’antifascismo e ricordati ogni anno in ricorrenza del 25 aprile sono infatti anche i capisaldi fondativi dell’Unione Europea, che con i suoi rappresentanti è ormai vicina al luogo della strage nazifascista del 12 agosto 1944, dove persero la vita centinaia di donne, anziani e bambini, si spiega in una nota.

Il sindaco di Stazzema e presidente dell’Istituzione Parco nazionale della pace Maurizio Verona sottolinea appunto i forti legami fra Sant’Anna e l’Europa. “Ricordare l’anniversario del 25 aprile in un luogo che non ha visto la guerra, ma i crimini di guerra, ha un valore particolare – spiega Verona – e ci invita di nuovo in questa giornata ad una seria riflessione. Ovvero che c’è ancora un forte bisogno di valorizzare la memoria, senza invece mistificarla. Da Sant’Anna deve partire un messaggio chiaro: questo è l’anniversario più importante del nostro calendario in cui va riconosciuto il merito a chi ha lottato per un’Italia libera”.