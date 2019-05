Regione: 110mila euro per ampliare canile di Mulazzo

Ben 110mila euro sono stati stanziati dalla Regione per l’ampliamento del canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo in provincia di Massa. La somma rientra nel contributo concesso all’Unione dei Comuni della Lunigiana, che ha fatto pervenire al Settore Prevenzione Collettiva la richiesta che prevede l’ampliamento del canile di riferimento del territorio lunigianese.

Soddisfatto il consigliere del Pd in Regione Giacomo Bugliani. “I 110mila che la Regione finanzia – spiega Bugliani- sono una somma importante che sottolinea l’attenzione che la Toscana mette nella tutela degli animali. Il contributo copre infatti il 50 per cento del valore complessivo del progetto che è di 220mila euro. La prevenzione del randagismo- prosegue Bugliani-la tutela degli animali d’affezione insieme anche alle norme per la gestione dell’anagrafe del cane stanno a cuore alla Toscana che le gestisce con finanziamenti e politiche ad hoc. Un segnale importante anche di vicinanza al nostro territorio”.