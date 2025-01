www.controradio.it Regionali: un sondaggio incorona il Giani bis Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

I risultati di un sondaggio commissionato da Toscana Tv incorona Eugenio Giani. Più di dieci punti di stacco rispetto al candidato del centro destra Tomasi, che adesso viene messo in discussione dalla sua coalizione.

La politica fatta con i sondaggi. Prima quello commissionato da Toscana Tv, che ci racconta di un Giani Bis vincitore al primo turno con un Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e possibile candidato del centrodestra fermo al 40%. Ora è atteso un sondaggio che è già stato commissionato dal Pd, a conferma e suggello di quanto detto. In altri tempi sarebbe stato il Partito a dire: ricandidiamo Giani perché ha governato bene. Punto. Oggi no, abbiamo bisogno dei sondaggi. Che fanno gongolare il centrosinistra che ora deve capire entro un mese quale coalizione sosterrà il Presidente della Regione uscente. Il sondaggio ha avuto però l’effetto di un elettroshock per il centrodestra. Spaventato da un candidato poco conosciuto in Regione. Per il partito di Tomasi, Fratelli d’Italia, l’importante è renderlo conosciuto, portarlo in giro per tutta la Toscana a raccogliere il voto di chi non sta con il centrosinistra. Per gli altri, Forza Italia e Lega, la questione è parecchio più complessa. Forza Italia vuole un candidato più moderato e un nome diverso. La Lega parla di partita ancora apertissima, come a dire che il candidato deve ancora essere scelto per davvero. Volano stracci nel centrodestra. Fratelli d’Italia punge Forza Italia chiede di unire le forze per valorizzare Tomasi e non per farsi autopromozione sui giornali. La Lega anticipa un nome che potrebbe tirare fuori, quello di Luca Baroncini, segretario regionale del partito. Ma davvero è più conosciuto di Tomasi? Quest’ultimo si smarca dalle polemiche e dice solo “devo pensare a lavorare bene”. Mentre su tutto il centrodestra aleggia minaccioso il fantasma del generale Vannacci.