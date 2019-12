Regionali: Toscana; Giani, forze sinistra stiano con noi 

“In Toscana se si vuole buongoverno, capacità operativa ed efficienza, questa è la coalizione, e io cercherò sempre più di allargarla in questo caso con un appello che faccio alle forze di sinistra, affinché possano essere insieme a noi per costruire la Toscana del futuro”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, il cui nome è stato indicato ieri da 15 partiti e movimenti, senza ‘2020 a Sinistra’, ‘Sinistra Italiana’ e ‘Articolo 1’, come candidato presidente della Regione per il centrosinistra.

“E’ molto importante che a fronte di questa coalizione che si è costituita ci sia non la porta aperta verso ‘2020 a Sinistra’, ma la volontà di continuare un confronto per poter arrivare a dirimere quegli aspetti che hanno impedito ieri la firma” del documento del centrosinistra, ha spiegato Giani a margine dell’inaugurazione del nuovo tratto dell’asse stradale Mezzana-Perfetti Ricasoli. “E’ stato molto bello il clima – ha aggiunto – ieri sera sono andato poi alla fine in via Forlanini, ho potuto confrontarmi. E’ vero, ‘2020 a Sinistra’ non ha sottoscritto il documento, però, immediatamente dopo la riunione, ho avuto modo anche con loro di confrontarmi”.

“Faccio un grande in bocca al lupo a Eugenio Giani affinché la sua candidatura venga a questo punto formalizzata e condivisa ufficialmente al più presto”. Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, parlando degli esiti del tavolo del centrosinistra di ieri per le elezioni regionali del 2020 in Toscana, che ha visto la sottoscrizione di un documento unitario senza le firme di ‘2020 a Sinistra’, ‘Sinistra Italiana’ e ‘Articolo 1’. “Anche io purtroppo – ha ricordato Nardella, a margine dell’inaugurazione del nuovo tratto dell’asse stradale Mezzana-Perfetti Ricasoli – quando ho costruito la coalizione ho dovuto rinunciare ad un pezzo della sinistra, che tuttavia a conti fatti non è stato avvantaggiato dal risultato delle urne. Io resto dell’idea che chi lavora per l’unità, per costruire alleanze, viene sempre premiato dall’elettorato: chi ne resta fuori, non lo dico io ma lo dicono tutti i risultati elettorali che abbiamo visto in Toscana nelle amministrazioni, chi resta fuori purtroppo non viene premiato dall’elettorato”.