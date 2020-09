Regionali Toscana: Consiglio di Stato conferma, lista R.Salvini esclusa

A causa della possibile confusione degli elettori durante le votazioni con il leader della Lega, Matteo Salvini

Anche il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di Roberto Salvini dalle elezioni

regionali a causa dei possibili rischi di confusione da parte degli elettori con il leader della Lega Matteo Salvini. La lista ‘Patto per la Toscana – Roberto Salvini presidente’ era stata

esclusa prima dalla Corte di appello di Firenze e poi dal Tar Toscana: contro queste decisioni, l’ex consigliere regionale Roberto Salvini aveva presentato ricorso anche al Consiglio di Stato.

‘La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar – ha detto Roberto Salvini – siamo arrivati alla fine dell’iter, ci sono stati tutti i gradi di giudizio. Purtroppo

piccoli errori grafici e burocratici non ci hanno permesso di partecipare alle regionali in Toscana. D’ora in avanti ci sara’ tutta una serie di incontri per portare avanti progetti, magari anche con altri partiti, per le prossime elezioni amministrative e anche politiche nazionali’.