Regionali: Sassoli a elettori, non allontanatevi dall’Europa

“Ai cittadini della Toscana e delle regioni che andranno a votare dico solo ‘Non allontanatevi dall’Europa’ “. Così il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli a margine del Festival Economia e spiritualità, apertosi ieri a Prato, nella Villa del Palco.

“Questo è un momento in cui tutti i meccanismi devono vedere le istituzioni correre con lo stesso passo: le regioni – ha detto Sassoli rispondendo a un quesito sulle imminenti elezioni

– sono un pezzo del sistema europeo e se c’è un invito che posso fare è quello di fare in modo che nessuno si allontani dalla prospettiva europea” .

“Il Recovery found è un’occasione straordinaria non solo per la quantità di soldi che l’Italia

avrà a disposizione, ma anche perché noi dobbiamo avere successo nel meccanismo politico all’origine di questo risultato: un’Europa più forte e solidale che risponde alle crisi”. Lo ha detto Sassoli, rispondendo ai cronisti sui sistemi di protezione economica azionati dalle istituzioni comunitarie riguardo alla lotta al coronavirus.

“Sono contento del fatto che da marzo ad oggi – ha spiegato Sassoli – l’Europa abbia cambiato atteggiamento e non imponga nulla: ha messo in campo degli strumenti e liberamente, nella loro autonomia, i Paesi possono usare o non usare. Secondo me .

ha proseguito – il Mes poteva far bene per rafforzare il nostro sistema sanitario, la protezione delle cittadine e dei cittadini. Così non è stato, per vari motivi, ma ora è inutile

riaprire la polemica perché la concentrazione deve essere sui 209 miliardi di euro del Recovery found, che è un’occasione straordinaria”