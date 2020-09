Europa Verde: Tetti, “Un patto tra campagna, montagna e città per rilanciare sicurezza ed economia dei territori”

“A tutti voglio dire- prosegue Tetti- che se la Regione non interviene mettendo in sicurezza antisismica, sfruttando il 110% Sismabonus (così che nessuno paghi un euro), grazie anche al Ricovery Fund, e prendendo al volo questa occasione unica, non ha alcun senso parlare di sicurezza del territorio ed anche di sviluppo, in particolare per il rilancio dei territori montani” .

“Ogni anno, inoltre -sottolinea Tetti- la Regione spende milioni di euro per intervenire contro i danni alluvionali e spegnere gli incendi e ripristinare le terre bruciate. Ciò accade perché la montagna e la campagna sono abbandonate e soprattutto non ci sono più attività agricole e di cura del bosco”.

“Proprio per questo -aggiunge- una volta eletto in Consiglio regionale farò approvare una delibera -su cui ho già ottenuto l’impegno di Eugenio Giani- che dia ai giovani che aprono un’azienda agricola in area protetta un finanziamento a fondo perduto (da non restituire) che passi dai 30.000 attuali agli 80.000 euro e mi attiverò per incentivare la collaborazione tra i sindaci delle città e quelli delle campagne, attraverso un patto per lo sviluppo che incroci il bisogno di lavoro di tanti giovani disoccupati della città con la disponibilità di terreni e case in affitto basso, in montagna”.

“Se la montagna tornerà ad essere vissuta sarà nuovamente coltivata e le aziende che vi nasceranno e porteranno avanti la loro attività aiuteranno ad abbattere il pericolo di alluvioni e incendi – spiega Tetti che aggiunge – ogni anno una parte di quanto si spende, di fatto, per risanare danni alluvionali o da incendi andrà alle stesse aziende della montagna per aiutarle a fare reddito. In questo modo, campagna, montagna e città si aiuteranno, anche perché lavoreremo affinché queste ultime, le città, diventino il mercato delle aziende agricole creando così di fatto un’economia circolare” conclude Tetti.