Regionali, Csx: Giani apre a primarie con Bindi e Carrozza 

“Le candidature proposte sono molto autorevoli e io sono pronto a vivere delle primarie con Rosy Bindi e l’ex ministra Carrozza. La data” per fare le primarie è “12 o 19 gennaio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, a margine della commemorazione della strage di piazza Dalmazia. “Mi attengo ai fatti – ha continuato Giani – e a quello che ho visto, al fatto che hanno candidato per le primarie i Verdi, Rosy Bindi, e quei gruppi e associazioni che fanno riferimento alla sinistra, l’ex ministra Carrozza”.

Intanto è stata convocata una “convention per fare il punto sulle prossime elezioni regionali della Toscana e sulla situazione politica generale. Insieme al presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, che è il padrone di ‘casa’, saliranno Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale, Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Simona Bonafè, segretaria dei dem toscani. E’ l’iniziativa che si terrà domenica 15 dicembre alle ore 18 – si legge in una nota -all’Auditorium del Ciocco, a Barga, in provincia di Lucca. Sempre al Ciocco, ma alle ore 15, si svolgerà un seminario sulla comunicazione oggi, condotto dal giornalista televisivo Alessandro Cecchi Paone.

Nutrita la pattuglia dei parlamentari del Pd, presenti alla convention a Barga. Hanno annunciato la loro presenza i sottosegretari Simona Malpezzi e Salvatore Margiotta, il vicecapigruppo Dario Stefano, i componenti dell’ufficio di presidenza Alan Ferrari e Stefano Collina, l’ex ministra Valeria Fedeli, la presidente della commissione contro il femminicidio, Valeria Valente, i parlamentari toscani Caterina Bini, Caterina Biti e Dario Parrini”.