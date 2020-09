Regionali, Bonafè: “Dati molto positivi per Giani e PD”

Simona Bonafè, segretario regionale Pd è arrivata al comitato elettorale del candidato del centrosinistra Eugenio Giani e ha commentato i risultati delle prime sezioni scrutinate.

“Abbiamo i primi dati, sono solo alcune sezioni, e andranno confermati, però sono dati molto positivi per il nostro candidato Eugenio Giani e molto positivi anche per il Partito democratico che dalle prime proiezioni dovrebbe confermarsi primo partito di questa regione con oltre il 30%, lo stesso dato che prese alle elezioni europee dello scorso anno quando però avevamo Italia Viva, Azione, una parte di Leu”.

“Un risultato molto importante per noi – ha aggiunto Bonafè -, siamo soddisfatti e contenti, era un’elezione complicata e, come avete detto, contendibile, quindi il risultato ci fa molto contenti e felici”.

“E’ chiaro che si è fermato Salvini, i toscani non hanno creduto alla propaganda di Salvini, non hanno creduto nemmeno ai falsi toni moderati di Susanna Ceccardi, che si è presentata in campagna elettorale con toni più concilianti.”

“E’ evidente – ha aggiunto ancora Bonafè – che i toscani hanno premiato un modello toscano conosciuto in tutto il mondo, che a livello sanitario ha saputo reggere meglio di altri la crisi del coronavirus. I toscani non si sono fatti abbindolare dalle false promesse di cambiamento del centrodestra che peraltro ha fatto una partita tutta nazionale”.