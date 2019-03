Regionali Basilicata, Di Giorgi: “PD c’è, ma tanta strada da fare”

Rosa Maria Di Giorgi, parlamentare e membro della direzione PD, si è espressa sulle elezioni regionali in Basilicata, che hanno visto vincere la coalizione di centrodestra.

“La vittoria del centrodestra in Basilicata ci convince a lavorare con ancora maggiore lena sulla strada del rinnovamento del Partito Democratico. Rispetto alle politiche 2018 infatti il PD tiene, ma non riesce a far fronte all’avanzata della Lega. Pesano sicuramente un passato prossimo ancora non digerito, la divisione sulle candidature e le troppe indecisioni degli ultimi mesi”.

Questo il commento del risultato delle regionali in Basilicata di Rosa Maria Di Giorgi, parlamentare e componente della Direzione Nazionale PD, che spiega: “Il Pd ha bisogno di rinnovarsi profondamente per dare risposte ai problemi del Paese, a cominciare dal Sud dove da anni non riusciamo ad esprimere una classe dirigente e delle strategie politiche efficaci. Di sicuro peggio del Pd sta il Movimento 5 Stelle che dimezza in un solo anno i propri voti, confermandosi in caduta libera. Cresce anche la partecipazione al voto e questo è un dato positivo. Così come positivo è il civismo che il Pd riesce ad attrarre. Ma non basta – conclude Di Giorgi- : in vista delle prossime amministrative e delle europee serve un cambio di passo ancor più deciso. E siamo certi che Nicola Zingaretti lavorerà in questo senso “