Regali di Natale originali alla Manifattura Tabacchi

Sabato 8 e domenica 9 dicembre la possibilità di realizzare regali originali per Natale alla Manifattura Tabacchi. Creative MANI-Factory, una rassegna con 23 espositori tra artigiani, designer e illustratori

Manifattura Tabacchi offre ai fiorentini la possibilità di stupire amici e parenti con pensieri originali e unici allestendo un mercatino di Natale dedicato alla creatività emergente.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre, dalle 10 alle 21, è in programma infatti Creative MANI-Factory: 23 espositori, tra artigiani tradizionali e digitali, designer e illustratori, presenteranno prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata.

Borse, accessori, gioielli, e cornici sono solo alcune delle proposte del market in cui la cura dei dettagli, la selezione dei materiali e la sperimentazione sono le caratteristiche imprescindibili delle produzioni delle migliori menti creative e artigiane della città e non solo.

I volontari di Oxfam Italia saranno presenti per impacchettare i manufatti creati nei laboratori e i regali acquistati al mercatino degli artigiani, con un packaging firmato Manifattura Tabacchi pensato per l’iniziativa di raccolta fondi “Incarta il presente, regala un futuro”.

Durante le due giornate di market saranno attivi 7 laboratori creativi, gratuiti su prenotazione, dove adulti e bambini possono sperimentare materiali e tecniche differenti. Sia sabato che domenica, ci saranno due workshop la mattina (dalle 11) e due nel pomeriggio (dalle 15), durante i quali i partecipanti sperimenteranno tecniche di incisione, di stampa fotografica e di disegno. All’interno della rassegna dei laboratori del Creative MANI-Factory, si ripeterà l’appuntamento fisso con il BZZZ Lab. Sarà un momento per conoscere il mondo delle api e salire sul tetto della Manifattura insieme all’apicoltore per visitare le arnie urbane.

Ovviamente non potranno mancare cibo e buona musica. Sabato 8 ci sarà il dj set di DJ Red Moon, dallo stile Swing, retro, jive, doo wop e Rock n Roll, con aperitivo (dalle 18) e domenica 9 l’english brunch (11-15) condito dalle atmosfere sonore prodotte dal neonato duo musicale fiorentino composto da Coqò dj e dal musicista Francesco Cangi, che affiancherà la selezione musicale dell’eclettica dj fiorentina con le note del suo trombone, per una performance unica.

Food partner dell’evento, il Panino Tondo, che oltre al brunch domenicale, per tutta la durata dell’evento, preparerà polenta, Currywrust e Vin brulé

L’evento è in collaborazione con l’Associazione Heyart, che si occupa di promozione del nuovo artigianato italiano tramite l’organizzazione di eventi culturali, e che per l’occasione ha accuratamente selezionato gli espositori.

Per info e prenotazioni ai laboratori eventi.manifatturatabacchi.com.