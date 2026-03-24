Referendum, il risultato toscano trascina la vittoria del No

La Toscana traina il No al Referendum sulla magistratura. Altissima la percentuale di partecipanti al voto, schiacciante il fronte del No alla riforma, anche nelle città dove si andrà al voto a maggio.
La Toscana ha detto una No netto e chiaro alla riforma della magistratura del Governo Meloni, firmata dal Ministro Nordio. Ed ha registrato il 58,14% per cento di No e il 41,86% dei Sì. Per parlare di numeri, oltre un milione di toscani hanno bocciato la riforma. Con Firenze in prima fila per il No con il 65% nell’intera provincia e il 66% a Firenze città, dove l’affluenza ha superato il 71%. Numeri record, se si guarda ai passati referendum, ma anche alle passate elezioni amministrative e politiche. In alcuni comuni la partecipazione ha ricordato i bei tempi andati, come nei Comuni di Vaglia (74,89%), Bagno a Ripoli (74,29%), Impruneta (73,62%) e Sesto Fiorentino (73,30%). Dunque una regione traino, insieme all’Emilia Romagna, di partecipazione. Ma traino anche per la bocciatura del progetto governativo sulla giustizia. A Firenze il No ha superato il 65%. E poi molto interessante, le città che andranno al voto a fine maggio. A Prato il No si è attestato sul 54%, addirittura il 59% a Pistoia, la città dove ha governato per dieci anni l’attuale capo dell’opposizione di centro destra in Regione. Pesa anche il 52% nella provincia di Arezzo. Per non parlare di Sesto Fiorentino, altra città che andrà al voto, dove il No ha superato il 71%. Nel resto della regione hanno detto No alla riforma il 62% a Livorno, il 51% a Lucca, Massa Carrara va oltre 53%, supera il 58% a Pisa e infine il 59% a Siena. Amarezza nel fronte del Sì e del centro destra toscano che – mentre i sostenitori del No festeggiavano nelle piazze – ha annunciato una riflessione interna sulle conseguenze di un voto tutte politiche.