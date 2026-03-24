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Mar 24 Mar 2026
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ToscanaCronacaPm, nel carcere di Prato continuano lanci di droga e telefoni dall'esterno
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Pm, nel carcere di Prato continuano lanci di droga e telefoni dall’esterno

By Raffaele Palumbo
carcere Dogaia Prato

La procura di Prato segnala che proseguono i lanci di pacchetti con droga dall’esterno del carcere per approvvigionare i detenuti, riportando nuovi episodi e rileva pure che “la collaborazione da parte dei detenuti continua a rivelarsi particolarmente fruttuosa”.

La procura di Prato segnala che proseguono i lanci di pacchetti con droga dall’esterno del carcere per approvvigionare i detenuti, riportando nuovi episodi e rileva pure che “la collaborazione da parte dei detenuti continua a rivelarsi particolarmente fruttuosa”, “si auspica che tale atteggiamento si incrementi per rendere ancora più efficace le attività investigative proiettate a ripristinare il controllo di legalità“. Il 17 marzo gli agenti penitenziari hanno scoperto un uomo che, pancia a terra, mimetizzato tra la vegetazione esterna, a 50 metri dal carcere, stava legando un pacco con due panetti di hashish a una lenza da pesca, che poi i reclusi avrebbero recuperato. L’uomo è scappato e le guardie penitenziarie hanno trovato l’involucro, contenente anche due cellulari (uno è un mini smartphone). Le comunicazioni con l’esterno dei detenuti sono vietate a meno che non ci sia autorizzazione specifica. “Il numero non adeguato di personale – spiega la procura di Prato – non ha consentito di bloccare il fuggitivo”. Il 21 marzo, nel pomeriggio, i poliziotti hanno trovato nell’intercinta carceraria due panetti di hashish per un totale di un etto dopo un lancio dall’esterno e anche in questo caso il lanciatore è fuggito. Invece il 23 marzo, verso le 17,30, sono stati sequestrati due dispositivi elettronici nel Reparto di Alta sicurezza, nella nona sezione dove un detenuto dentro per estorsione, furto e associazione di stampo mafioso ne stava usando uno in cella; faceva una videochiamata. L’altro telefono era in una cella con tre detenuti, nascosto nel muro, spento e senza la scheda sim. Murare i cellulari consente spesso di eludere i rilevamenti con apparecchiature elettroniche.

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