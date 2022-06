Referendum e comunali: aperti i seggi anche in Toscana

Referendum e elezioni comunali. Si sono aperti i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si vota sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. I comuni capoluogo sono 26, di cui Lucca, Pistoia. I quesiti referendari – su cui potranno esprimersi 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all’estero – sono cinque e riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati. Speciale lunedì su Controradio in NewsLine dalle 8.10.

Oggi, domenica 12 giugno, si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. Cinque i quesiti che verranno proposti agli elettori. In Toscana urne aperte in 28 città per eleggere il nuovo sindaco.