Elezioni comunali: in Toscana occhi puntati su Lucca, Pistoia e Carrara

Elezioni comunali – Sono 28, su 273, i comuni toscani che andranno al voto per le amministrative: le sfide principali sono nei due capoluoghi di provincia, Lucca e Pistoia, e a Carrara (Massa Carrara).

A Lucca sono sette i candidati per la successione ad Alessandro Tambellini: la sfida principale è tra l’assessore comunale Pd Francesco Raspini e il candidato unitario del centrodestra Mario Pardini. In corsa anche il direttore d’orchestra Alberto Veronesi, sostenuto da Iv, Azione e +Europa, mentre non ci sono candidati M5s. A Pistoia è corsa a nove, con il sindaco uscente Alessandro Tomasi che tenta il bis sostenuto da tutto il centrodestra. Federica Fratoni, consigliera regionale, ex assessore toscana all’ambiente ed ex presidente della Provincia di Pistoia, è sostenuta da Pd, Iv, Socialisti, M5s. Francesco Branchetti, infermiere, è il candidato del polo composto da Sinistra civica ecologista, Verdi e Rifondazione comunista. A Carrara non si ripresenta per il secondo mandato l’uscente Francesco De Pasquale, ultimo dei sindaci M5s rimasti nelle principali città della Toscana. Centrodestra e centrosinistra si presentano frammentati. Fdi e Fi sostengono Andrea Vannucci, mentre la Lega è schierata per Simone Caffaz. Nel centrosinistra Serena Arrighi è la candidata di Pd, Azione Carrara, Sinistra Italia, Pri, Giovani Democratici, Sinistra civica ecologista, Europa Verde e Volt. Cosimo Maria Ferri corre invece per Italia Viva e Partito Socialista, mentre Rigoletta Vincenti è la candidata di M5s, Articolo Uno, Carrara Progressista e Rifondazione. Tra le sfide elettorali anche quella a Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia, dove in corsa ci sono anche due cugini: il sindaco uscente Bruno Murzi, candidato per una lista civica, e il deputato Pd Umberto Buratti, già sindaco tra il 2007 e il 2012.