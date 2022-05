By

Al Marino Marini Sandro Lombardi interpreta Giacomo Casanova. Lunedì 16 maggio alle 18.00 l’attore vincitore di quattro premi Ubu si esibirà nella lettura teatralizzata di brani tratti da “Il ritorno di Casanova” di Arthur Schnitzler, nell’ambito della rassegna “Frammenti poetici atto terzo”

Lunedì 16 maggio al Museo Marino Marini di Firenze (piazza San Pancrazio) continua la rassegna di letture teatralizzate “Frammenti poetici atto terzo”, con protagonista l’attore Sandro Lombardi. Alle 18.00 l’interprete vincitore di quattro premi Ubu vestirà i panni del più grande seduttore di tutti i tempi attraverso brani tratti dal racconto capolavoro di Arthur Schnitzler “Il ritorno di Casanova”, in cui l’autore e drammaturgo austriaco si avventura in un gioco di avvincente introspezione psicologica con un inedito Casanova ormai anziano, sul viale del tramonto. L’iniziativa, a cura del critico Roberto Incerti (ingresso 6€, su prenotazione all’indirizzo www.museomarinomarini.it).

Lombardi è magistrale nell’interpretazione di un Casanova impegnato nel vano tentativo di sconfiggere il tempo, non esitando a rincorrere una giovane fanciulla della quale si è invaghito con evidenti esiti nefasti, in uno scontro freudiano fra amore e morte. Tra gli attori più poliedrici del panorama italiano e già da tempo ospite e collaboratore del museo presieduto da Patrizia Asproni, Sandro Lombardi è fondatore, insieme al regista Federico Tiezzi e all’attrice Marion d’Asburgo, dell’innovativa compagnia Il Carrozzone, amata da Fassbinder, poi divenuta Magazzini Criminali e in seguito Compagnia Lombardi-Tiezzi. “Frammenti poetici atto terzo” continua lunedì 23 maggio, sempre alle 18.00 con letture tratte da “Il compleanno dell’infanta”, uno dei racconti meno noti di Oscar Wilde eppure tra i più notevoli della sua produzione.

Informazioni sul Museo e su giorni, orari e modalità di accesso: www.museomarinomarini.it