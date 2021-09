Referendum Cannabis legale, assessora Meucci: “Favorevole alla proroga al 31 ottobre”

“Favorevole alla proroga al 31 ottobre della data ultima per la consegna delle firme certificate in modo da consentire ai comuni di far fronte agli adempimenti e garantire il diritto costituzionalmente previsto della partecipazione democratica dei cittadini all’iniziativa legislativa”. E’ la posizione espressa dall’assessore all’Anagrafe Elisabetta Meucci, nel giorno del presidio del comitato promotore, in merito al Referendum sulla cannabis legale a seguito delle situazione critica legata agli adempimenti da parte dei Comuni.

Come spiegato dall’assessore Meucci in Consiglio comunale, infatti, “il sistema elaborato per la raccolta delle firme è senz’altro funzionale per il Comitato promotore, ma purtroppo non ha considerato l’impatto sui Comuni che ricevono le conseguenti richieste di certificati e che la legge prevede siano evase nel termine improrogabile di 48 ore, secondo una procedura ben più laboriosa di quella tradizionale e con richieste arrivate in un arco temporale molto ristretto”.