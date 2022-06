Referendum: affluenza a chiusura dei seggi al 17,56% (dati di 5.206 su 7.903 comuni)

Referendum. L’affluenza alle ore 23, alla chiusura dei seggi, per i referendum sulla giustizia sale al 17,56%, quando sono arrivati i dati di 5.206 su 7.903 comuni (quesito 1). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno.

Quando sono noti i dati relativi a circa un terzo degli 818 comuni gestiti dal Viminale, l’affluenza alle urne alla chiusura dei seggi va collocandosi intorno al 54,35% (era stato del 59,06% alle precedenti omologhe, ma si era votato in due giorni).

Nei 28 comuni toscani dove si vota per le amministrative oggi alle 19 complessivamente l’affluenza è stata del 36,79 contro il 38,92 delle precedente consultazione. E’ quanto si legge sul sito del ministero dell’Interno. In particolare in provincia di Arezzo a Monte San Savino affluenza del 39,11 (precedente 43,34), a Montemignaio, unico in aumento rispetto al voto precedente, con 51,22 (52,12); a Rignano sull’Arno, unico comune del Fiorentino dove si vota, affluenza del 38,90 (42,94); nel Grossetano a Campagnatico 48,95 (48,12), a Manciano 50,19 (49,21) e a Pitigliano 51,07 (51,83); in provincia di Livorno a Campo nell’Elba affluenza del 38,13 (46,11), a Marciana Marina 35,39 (49,35), a Porto Azzurro del 55,16 (55,35), a Sassetta 50,55 (52,45); a Lucca città 33,01 (33,34) e in provincia a Bagni di Lucca 29,23 (32,81), a Camaiore 37,44 (42,80), a Forte dei Marmi 48,01 (50,72) e a Porcari 42,54 (45,90); in provincia di Massa Carrara ad Aulla 41,75 (47,53), a Carrara 34,12 (39,76), a Mulazzo 44,61 (41,09) e a Zeri 30,19 (40,18); in provincia di Pisa a Bientina 35,93 (30,67) e a Riparbella 38,63 (47,32); a Pistoia città 38,00 (37,94) e in provincia a Marliana 46,56 (47,29), a Quarrata 33,16 (35,25), a San Marcello Piteglio 33,78 (37,69) e a Serravalle Pistoiese 40,66 (32,55); infine in provincia di Siena a Montalcino 35,43 (44,16) e a Sarteano 42,11 (44,90)