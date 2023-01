Rapina in villa Fucecchio, rubati soldi e pistole a una coppia. Coniugi legati con fascette plastica

Fucecchio, in provincia di Firenze, rapina in una villetta dove è stata assalita mercoledì sera tardi una coppia di coniugi, 75 e 71 anni. Due malviventi a volto coperto, sotto la minaccia di un coltello, hanno costretto l’uomo ad aprire due casseforti dalle quali hanno preso soldi in contanti e due pistole.

Prima di fuggire si sono fatti consegnare dalla donna dei monili che aveva indosso, legando le mani ai due coniugi con delle fascette in plastica. I coniugi sono stati poi liberati dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro, che ha deciso di raggiungerli per questo silenzio e quindi ha dato l’allarme. Indagini sulla rapina in corso da parte dei carabinieri di Empoli.

I banditi che mercoledì sera hanno assalito la villetta sono armati. La rapina che ha coinvolto i due coniugi settantenni è avvenuta in una villetta isolata, in località Ponte a Cappiano.

Non risultano segni di soffocamento o violenza. La figlia, intervenuta alcune ore dopo per liberare i genitori, vive a pochi chilometri. Mentre il l’ammontare del denaro e il valore dei gioielli sottratti è in corso di quantificazione, è già chiaro che i malviventi sono fuggiti con una pistola semiautomatica e un revolver regolarmente detenuti dal 75enne fucecchiese in una delle due casseforti, che ha dovuto aprire sotto la minaccia di un coltello.

L’abitazione non ha telecamere di videosorveglianza ma i carabinieri stanno cercando di raccogliere immagini dagli impianti presenti nelle strade circostanti, anche a una certa distanza; un auspicio è che lungo il possibile itinerario di fuga qualche telecamera potrebbe aver ripreso i banditi quando si sono scoperti il volto ritendendosi ormai al sicuro.

Al momento sono due le persone ricercate, fuggite con un veicolo ancora non identificato. I coniugi sono stati visitati da personale sanitario del 118 nella loro casa.