Condotte da polizia e carabinieri cinque perquisizioni nell’ambito delle indagini relative al raid nel cantiere per la costruzione dell’impianto eolico di Monte Giogo del Villore, in Mugello (Firenze), compiuto nel luglio 2025.ai danni dei mezzi e degli operai della ditta incaricata della realizzazione dei lavori.

Le perquisizioni, emesse dalla procura di Firenze, Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, sono state svolte il 17 novembre. Due perquisizioni hanno riguardato un 37enne della provincia di Roma e una 35enne della provincia di Brescia, indagati in concorso per i reati di violenza privata, rapina e minaccia, aggravati dalla finalità di terrorismo. Altri tre decreti di perquisizione hanno interessato soggetti non indagati, due dei quali fiorentini e un terzo originario del Vicentino, individuati tra i partecipanti all’iniziativa contro i lavori di realizzazione del parco eolico del Mugello denominata “Campeggio di Lotta”, svoltasi dal 2 al 6 luglio 2025 a Villore, in località Pian dei Laghi, nel Comune di Vicchio (Firenze). In quella circostanza, si spiega in una nota, il 3 luglio, un gruppo di 40/50 persone, molte delle quali con il volto travisato e appartenenti a contesti anarco-ambientalisti e antagonisti, dopo aver raggiunto l’area interessata dai lavori, ha prima minacciato gli operai e poi si è impossessato di attrezzature da lavoro e danneggiato alcuni mezzi della ditta. Nella successiva serata del 5 luglio, poi, lungo la strada che porta al crinale appenninico interessato dai lavori sono stati danneggiati alcuni mezzi e alcuni quadri elettrici da cantiere, per un danno stimabile in centinaia di migliaia di euro. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato diverso materiale informatico che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi.