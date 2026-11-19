Proseguono i lavori per liberare la strada per Pomezzana, frazione del comune di Stazzema (Lucca) in Alta Versilia da circa 200 abitanti rimasta completamente isolata a

causa di una frana.

Lo stesso smottamento aveva ostruito anche la strada per la frazione di Farnocchia, ripristinata però prima della mezzanotte di martedì. Nella notte si è registrato inoltre un nuovo piccolo cedimento della frana sottostante a via Stazzema, che viene ora monitorata costantemente per il rischio che si distacchi dalla parete della montagna. La Provincia ha quindi aperto una procedura di somma urgenza che scatterà lunedì prossimo, con l’installazione di micropali per evitare la progressione del movimento franoso. Per oggi c’è preoccupazione perchè sono previste ancora piogge e c’è tanto fango che crea non pochi

disagi. Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, secondo quanto si apprende, starebbe valutando la richiesta dello stato di emergenza.

Un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido per tutta la

giornata di oggi nelle zone di nord-ovest della Toscana, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Un’altra perturbazione di origine atlantica interesserà

infatti anche la Toscana nella giornata, previsti pioggia e temporali sparsi. Sarà interessata tutta l’area nord-occidentale. Esteso fino alla mezzanotte il codice giallo per mareggiate su costa livornese e Arcipelago.